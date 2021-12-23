波特蘭示威人群 不乏FBI便衣緊跟破壞分子蒐證惹議

波特蘭的抗議活動特別激烈，聯邦調查局2020年7月開始進駐當地，並派便衣打入抗議組織。圖為波特蘭抗議群眾2020年7月22日包圍並縱火焚燒在波特蘭的聯邦法院，引起治安高層的嚴重關切。(美聯社)

去年俄勒岡州波特 蘭爆發抗議警察 執法暴力的示威，聯邦調查局(FBI )的便衣人員也混在示威人群中假扮抗議民眾，緊跟著特定對象蒐證；這種作法是否違憲，引發包括官方機構在內的各界關切。

「紐約時報」以及前任、現任官員引述官方文件說，拜登當選後，波特蘭街頭示威群眾呼喊的口號不再是抗議瀰漫種族主義的警察組織，而是民主黨無法解決大企業「干政」及警察濫權等問題。

抗議人群高喊，「不要警察，不要監獄，徹底廢止」等口號，其中不少人身著黑衣、口戴口罩，一副隨時要做壞事、但不想讓警方錄影存證的架勢，這批人最後衝向當地民主黨部，砸壞門窗玻璃。

波特蘭的抗議活動特別激烈，聯邦調查局2020年7月開始進駐當地，並派便衣打入抗議組織。圖為波特蘭抗議群眾2020年7月包圍並縱火焚燒在波特蘭的聯邦法院，維安鎮暴部隊在場維安，引起治安高層的嚴重關切。(美聯社)

參加這場示威活動的包括無政府主義者、反法西斯主義者、爭取種族平等的活動分子，聯邦調查局的便衣人員也混雜其中；這些便衣人員緊跟在「破壞分子」後面，通知地方警察到何處逮人，同時也偷偷錄影，將「犯罪現場」完整歸檔。

FBI這一做法是否違背憲法第一修正案，干預了人民抗議政府的權利，引發FBI內部及司法部部分官員的關切。

包括一名現任與一名已離職的司法部匿名官員說，FBI這種就地監視人民的做法，跟1950和1960年代違法的「反情報計畫」如出一轍。1956至1971年FBI執行COINTELPRO (Counter Intelligence Program)計畫，在各政治組織裡布下線民，做出滲透、破壞、詆毀等違法亂紀的行為。

FBI探員只要感覺國家安全受到威脅時，就可根據「合法權限」進行監視、防範行動，不過內部規定也提醒探員不得「越線」，對合法示威民眾造成寒蟬效應。

波特蘭的抗議活動特別激烈，聯邦調查局2020年7月開始進駐當地，協助市警維護治安；聯邦及地方治安人員都認為，許多情況下，合法、和平抗議的人士被犯罪分子挾持了。

民間組織的領導人認為，FBI便衣人員混入和平示威群眾，就近監視、蒐證，就是「國內間諜」行為；FBI駐波特蘭團隊領導人蘭姆西(Kieran L. Ramsey)說，聯邦幹員的職責是「追捕利用合法和平示威違犯聯邦法律」的趁機作亂分子。

警方去年在波特蘭示威現場共逮捕了1000多人，其中200多人最後受到刑事起訴。