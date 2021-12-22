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馬斯克受訪譏諷CNN 批政治正確是現代文明最大威脅

編譯周辰陽／即時報導
特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克接受保守派諷刺網站《巴比倫蜜蜂》訪問時，批評「覺醒」現象與譏諷CNN，並形容政治正確是文明的最大威脅之一。畫面翻攝：YouTube/Babylon Bee
特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克接受保守派諷刺網站《巴比倫蜜蜂》訪問時，批評「覺醒」現象與譏諷CNN，並形容政治正確是文明的最大威脅之一。畫面翻攝：YouTube/Babylon Bee

特斯拉電動車與SpaceX執行長馬斯克接受保守派諷刺網站《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）訪問時，批評「覺醒」（Wokeness）現象與譏諷CNN，並形容政治正確（Political Correctness）是文明的最大威脅之一。

在21日晚間上傳YouTube的激烈訪談影片中，馬斯克對於部分輿論試圖「取消」在節目大講被控冒犯LGBTQ社群笑話的喜劇演員查普爾（Dave Chappelle）表達抗議，並指「覺醒精神病毒」（Woke Mind Virus）可以說是「現代文明的最大威脅之一」。

影片來源：YouTube

馬斯克據報指出，「幽默應該是OK的，『覺醒』基本上想把喜劇變成違反規則，這不酷」，同時也質疑，「我們想要一個只充斥著聲討與仇恨的不幽默社會嗎？」

馬斯克表示，「就其本質而言，『覺醒』是分裂的、排他的與可恨的，這基本上給了卑鄙之人一面盾牌，變得卑鄙與殘忍，又披上虛假美德的盔甲」。

在這段歷時一小時的訪談中，馬斯克的矛頭也對準剛爆出一位製作人被控數起誘姦未成年少女的CNN。當《巴比倫蜜蜂》的一位主持人提議馬斯克「現在就可上CNN」，並指CNN是一間不像《巴比倫蜜蜂》的「真正新聞機構」，馬斯克則笑答，「我猜我不夠變態」。

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