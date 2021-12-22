人口老化、房價高漲 去年僅8.4%民眾搬家 1948年來新低

數據顯示，只有8.4%的美國人目前住在與一年前不同的房子裡，也就是說去年僅有2710萬人搬家。(Getty Images)

國人本來已是愈來愈少搬家，美國人口普查 局21日公布的最新數據更顯示，現在搬家者更是歷來最少，主要原因是人口老化以及房地產 價格不斷飆漲，根本負擔不起購屋。

數據指出，只有8.4%的國民住在與一年前不同的地點，這是普查局自1948年有記錄以來的的最低搬家率，化為具體數字，去年僅有2710萬人搬新家，同樣是有記錄以來的最低水平。

專家分析了數十年來的數字發現，全國搬家的人愈來愈少，在1950年代及1960年代，每年約有25%美國人搬家，但到這個世紀之交，比例降至14%，10年前更再降至11.6%。

網上房地產公司Zillow的人口問題專家伯奇克(Edward Berchick)分析認為，人口老化及經濟不景氣影響，加上房地產價格持續上升，都令人口減少流動。

他表示，長者從來就少流動，隨著美國出生率也處於歷史最低水平，愈來愈少家庭認為有需要搬進更大的房子；10年前金融海嘯造成的經濟大蕭條影響仍在持續，加上這兩年新冠疫情大流行，讓許多人經濟陷入困境，沒辦法換大屋，只好繼續住在現有的房子裡。

伯奇克指出，由於一些經濟的不確定性，人們只好停止了他們原有的搬家計畫。

他說，目前美國人口裡，65歲以上所占比例是歷來最大，這個嬰兒潮一代的長者，大多已有自己的房子，是最沒有居住壓力的群體，因此多「一動不如一靜」，這也是典型的美國老年人的想法。

就算是想搬家，房價 飆漲已打消搬家念頭，Zillow的數據顯示，典型的房屋價值平均為31.2萬元，比去年上漲19%，預計來年將再上漲13%。

現在不僅是紐約、西雅圖、舊金山及華盛頓等大城市的房價狂漲，就連較小的中級城市及地區也是如此，這都窒礙了國民的搬家意欲。

另外，人口普查局的數據顯示，2010年至2020年期間，房屋單位總數僅增長了6.6%，而空置單位數量下降了8.6%，表明市場正在緊縮，這也是房價持續上升的原因之一。