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軍人涉極端主義活動日增 國防部頒禁規

記者顏伶如╱綜合報導
某些擁有軍方背景的成員參加了今年1月6日國會暴動。圖為國會暴動的場面。(美聯社)
某些擁有軍方背景的成員參加了今年1月6日國會暴動。圖為國會暴動的場面。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)21日報導，五角大廈20日發表聲明表示，2021年當中參加極端主義活動(extremism activity)的現役軍人，人數呈現上升趨勢。國防部官員指出，根據統計，包括現役及儲備軍人在內共計約100人，過去一年間曾經參與遭到軍方禁止的極端主義活動。

報導指出，調查顯示，某些擁有軍方背景的成員參加了今年1月6日國會暴動。國會暴動事件即將屆滿周年之際，國防部針對軍人涉及極端主義活動頒布更新版規範。

哥倫比亞廣播公司報導，至少75名退役軍人參加1月6日國會暴動，國防部也已經提出警告指出，民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)等團體非常喜歡吸收退伍軍人加入。

國防官員指出，2021年裡，現役與後備軍人共計約100人曾經參加遭到軍方禁止的極端主義活動，相較之下，過去幾年裡每年當中曾參與極端主義活動的統計人數，則只有「較低的二位數」之間。

哥倫比亞廣播公司新聞分析，參加極端主義活動軍人數出現增加趨勢，除了與數據搜證技術提升有關之外，當前社會掀起國內極端主義風潮，也是影響因素。

軍方頒布的軍人涉及極端主義活動更新版規範，立即生效。規範條文說明構成「積極參與」(active participation)極端主義組織的事由為何，以及軍方主管發現部屬疑似參與極端主義活動時，應該採取哪些反制措施的具體細節。

根據新版規範，「積極參與」的定義包括社群網站活動，例如貼文、按讚、分享、轉推或者散布內容，類似網路行為都可能涉嫌參與極端主義活動。

國防官員指出，五角大廈並不會主動監控軍人的社群網站動態，而是會針對疑似鼓吹極端主義的成員，加強檢查社群網站言行。

報導指出，更新版規範是由「打擊極端主義工作小組」(Counter Extremism Working Group)研擬。「打擊極端主義工作小組」今年稍早在國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)指示下成立。

「打擊極端主義工作小組」同時訂定標準化檢查清單，為即將退役的軍人提供訓練，除了協助了解極端主義團體通常透過哪些手段吸收軍方成員加入，也讓即將退役的軍人知道萬一收到極端主義團體接觸時應該如何通報。

社群網站 國防部 五角大廈

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