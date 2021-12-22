移民減少、懷孕延後、染疫病歿 人口成長去年僅0.1%

受到新冠疫情、婦女延後懷孕等因素影響，2020年7月至今年7月美國人口僅增加39萬2665人，是美國建國以來成長最少的。圖為護士把新生的嬰兒抱到父母親面前。(Getty Images)

根據美國人口普查 局(Census Bureau)21日公布的估計數據，美國人口成長創下建國以來最低，從2020年7月至2021年7月僅增加39萬2665人，相當於總人口的0.1%，原因包括新冠疫情 限制移民 、婦女延後懷孕，以及疫情造成數十萬名人病歿。

美國人口成長已多年減緩，但新冠疫情加劇此趨勢；根據這份新數據，美國人口過去一年增至3億3180萬人，是美國1937年以來，人口成長首次未達100萬人。

布魯金斯學會(Brookings Institution)人口統計學家弗雷(William Frey)沒預期人口成長會這麼低，「這波疫情對我們造成各層面的影響，如今擴及人口統計學。」

弗雷表示，一旦疫情獲控制，美國死亡人口可望下降，但整體人口成長可能仍無法跟過去一樣，因為出生率下降；美國需要有更多年輕勞工移民移入，他們的賦稅可以支持社會安全(Social Security)等計畫。

弗雷指出，美國人口老化代表生產年齡婦女人口減少，越來越多人延後生育年齡，而且也會少生小孩。

紐約大學教授琳達．卡恩(Linda Kahn)表示，年輕家庭決定不生小孩，可能是出於經濟和健康顧慮；她的一份研究發現，紐約市近半母親本在疫情前試圖受孕，但疫情爆發初期便停下計畫；她表示，新冠疫情是對整個體制的壓力測試，婦女受到尤其嚴重的影響。

美聯社報導，人口估計值是根據美國出生、死亡和移民人口總和而來；過去一年，美國的國際移民淨增加近24萬5000人，首次超越自然增加人口的14萬8000人，即出生人口減去死亡人口。學者指出，美國出生人口雖高於死亡人口，但這是逾80年來的最小差距。

美國逾20州的死亡人數超過出生人口，尤其是佛羅里達州，其死亡人口超過出生人口逾4萬5000人，不過佛州移民大增25萬9000人領先全國。

西部山區州有最高年度人口成長率，愛達荷州增加近3%，猶他和蒙大拿州各成長1.7%；哥倫比亞區、紐約和伊利諾州則分別流失各州2.9%、1.6%和0.9%人口；加州淨人口流失達35萬3000人居全美之冠。