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密西西比大學控民權鬥士 全因校隊標誌被仿製

編譯徐薏茹／綜合19日電
密西西比大學以「Ole Miss」作為標誌，但有人以「New Miss」商標販售商品。圖為新舊兩個商標。(美聯社)
密西西比大學以「Ole Miss」作為標誌，但有人以「New Miss」商標販售商品。圖為新舊兩個商標。(美聯社)

密西西比大學(University of Mississippi)運動代表隊以「Ole Miss」作為標誌，廣為大眾所知，近來該校指控印有「New Miss」商標的商品與該校的「Ole Miss」標誌極度相似。

販售「New Miss」商標產品的賣家是攝影師蘇西‧奧特曼(Suzi Altman)，她常跟隨密西西比大學校友梅瑞迪斯(James Meredith)記錄其影像。梅瑞迪斯是一位民權鬥士，1962年根據聯邦法庭法令得以進入昔日的白人學校密西西比大學就讀，成為該校招收的第一位非裔學生。

奧特曼去年7月申請註冊「New Miss」商標，販售相關商品，她說想藉此品牌籌措資金，建造保存梅瑞迪斯傳奇故事的博物館，但到11月中以前，她都還未從商品中賺到利潤。

密大校友梅瑞迪斯頭戴Ole Miss帽子，談到為他籌款的新商標時說，他想不出兩者...
密大校友梅瑞迪斯頭戴Ole Miss帽子，談到為他籌款的新商標時說，他想不出兩者不能共存的理由。(美聯社)

幾年前，梅瑞迪斯的一位朋友送他一頂印有「New Miss」商標的棒球帽，和他母校的「Ole Miss」標誌非常相似，那位朋友表示「New Miss」具有更好的象徵意義，代表梅瑞迪斯改變密西西比州所做的努力。

奧特曼接受美聯社採訪，解釋她創立「New Miss」的緣由，「我們被梅瑞迪斯的故事所激勵。」

New Miss產品使用與密西西比大學的標誌「Ole Miss」相同的字體，許多商品的基底色也和密西西比大學雷同。

梅瑞迪斯在被問到對於奧特曼品牌的看法時表示：「我很高興有人想做點什麼，大家以梅瑞迪斯的名號賺錢，除了梅瑞迪斯自己。」「我想不到Ole Miss和New Miss不能共存的理由。」

然而密西西比大學校方並不這麼認為，校方表示New Miss的商品與Ole Miss「在某些案例中是相同的，並且在所有案例中都令人困惑地相似。」

奧特曼的律師否認密西西比大學的說法，表示New Miss商標受憲法第一修正案保護。

博物館 攝影 非裔

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