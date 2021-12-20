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蜘蛛人出手果然不凡 力壓Omicron 北美首周票房衝冠

編譯徐薏茹／綜合19日電
漫威英雄大片「蜘蛛人：無家日」首周票房開出紅盤，直衝北美票房冠軍。圖為洛杉磯首映禮上，一名粉絲打扮成蜘蛛人亮相。(Getty Images)
漫威英雄大片「蜘蛛人：無家日」首周票房開出紅盤，直衝北美票房冠軍。圖為洛杉磯首映禮上，一名粉絲打扮成蜘蛛人亮相。(Getty Images)

儘管Omicron變種病毒正侵襲各地，擁有超高人氣的漫威英雄大片「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)仍席捲全球，首周票房開出紅盤，直衝北美票房冠軍，不僅打破疫情期間最佳開片票房紀錄，甚至榮獲影史第三的佳績，僅次於「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)及「復仇者聯盟3：無限之戰」(Avengers: Infinity War)。

「蜘蛛人：無家日」北美票房首周進帳2.53億元，同時創下12月的票房紀錄，同時上映3天就超越「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的2.25億美元。

索尼影業執行長羅斯曼(Tom Rothman)表示：「本周末蜘蛛人歷史性的結果來自全球且面臨諸多挑戰，再次肯定以遠見及決心所製作及行銷的電影能產生無可匹敵的文化影響，索尼影業的所有人深深感謝製作這部劃時代電影幕前幕後的傑出人員。」

飾演蜘蛛人的影星湯姆霍蘭德出席洛杉磯首映儀式。(路透)
飾演蜘蛛人的影星湯姆霍蘭德出席洛杉磯首映儀式。(路透)

「蜘蛛人」在美國以外地區上映五天票房累積3億3420萬元，全球總額高達5億8720萬元；「蜘蛛人」目前還未在泰國及日本上映，在中國的上映日期也遲遲未定。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「對於目標群眾來說，這是一部絕對必看的電影，影迷不可能會為了Omicron病毒而錯過。」

「蜘蛛人」在影評網站「爛番茄」獲得94%的新鮮度，網路口碑持續發燒，廣獲好評。

飾演蜘蛛人的25歲影星湯姆霍蘭德(Tom Holland)在Instagram上感謝觀眾支持，「你們讓這成為可能，你們的愛與支持是我的全世界，謝謝謝謝謝謝，如果你還沒看蜘蛛人無家日…聖誕快樂，你知道該做什麼了。」

在年度票房最佳的六部電影中，漫威電影就占了五部，包括「尚氣與十環傳奇」 (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、「猛毒2：血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)、「黑寡婦」(Black Widow)、「永恆族」(Eternals)及「蜘蛛人」，吸金功力驚人，而在年末開出如此佳績也讓業者有更多信心迎接2022年。

蜘蛛人 電影 復仇者聯盟

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