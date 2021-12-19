國會暴亂案最重刑 暴民襲警判刑5年3個月

佛州男子帕爾默(左)參與元月6日國會暴動時，做出向國會警察噴滅火器(右)等攻擊行為，被判處5年以上刑期。(來源：FBI)

佛州居民帕爾默(Robert Palmer)參與元月6日攻占國會行動時，攻擊國會警察 ，17日被法院判處坐牢五年以上，是國會暴亂案目前為止最重的徒刑。

帕爾默最近在看到當天自己行為的錄影後，對聯邦法院法官楚特侃(Tanya Chutkan)說，他自己也難以置信。他聲淚俱下地說，「我真的、真的為當時舉動感到羞愧。」

華府 聯邦法院17日接連宣布對五名嫌犯的判刑；1月6日衝進國會，企圖阻擋國會議員最終確認拜登勝選的暴民，有700多人遭到起訴，54歲的帕爾默是第65名被判刑的人。這場動亂造成五人死亡，數十名警察受傷，國會器材設施損毀約150萬元。

西維吉尼亞州 人、23歲的大學生科特萊特(Gracyn Courtright)因為從破碎的窗戶爬進國會議事區，雖然沒有傷害任何人，卻在網路上貼文稱「惡名昭彰無異流芳百世」，被判處坐監一個月。

相形之下，帕爾默的行為嚴重多了：他衝到示威隊伍前面，率先發動攻擊，不但向守衛的警察扔木板、噴滅火器，還把滅火器擲向警察，檢察官根據錄影帶描述，「他繼續找別的東西，」但被警察噴辣椒霧後，用桿子攻擊警察。他承認有攻擊警察，也因此被判處囚禁63個月。

他親手寫了一封信給法官，說他被川普及其黨羽出賣了。「川普支持者被那些有權勢的人騙了。他們不斷用虛假的論述，編織選舉被偷走(勝選被竊的故事，還說『抵抗暴政是我們這些支持者的責任。』」

在華府監獄被羈押了一段時間的帕爾默說，教唆者們安然無事，他卻遭到嚴厲的處分，實在很不公平。

楚特侃法官說，「鼓動你們幹此事的人沒有挨告，沒錯。但那不是本庭可以決定的事。我也有我的看法，但與本案無關。」

之前，國會暴亂案最重的判刑只有41個月；楚特侃說，試圖阻撓政權和平轉移、攻擊執法人員，就會受到該有的懲罰。我不是故意拿你開刀，我是根據你的行為判刑。」