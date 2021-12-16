美軍波特蘭號2度試射雷射武器 成功擊沉海上目標

美國海軍15日宣布，聖安東尼級兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」前一天在亞丁灣航行時，成功執行高能雷射武器系統驗證，摧毀一個浮動目標。(Getty Images)

美國海軍15日宣布，聖安東尼級兩棲船塢運輸艦「波特 蘭號」（USS Portland, LPD 27）前一天在亞丁灣航行時，成功執行高能雷射武器系統驗證，摧毀一個浮動目標。

美聯社報導，「波特蘭號」14日測試可見該艦以亞丁灣內的目標進行雷射武器系統驗證系統（Laser Weapon System Demonstrator）的試射。根據第五艦隊在推特 分享的假色（False-color）照片，「波特蘭號」艦首的裝置對準海上靜止目標射出雷射光束。

美國海軍官方新聞稿指出，「波特蘭號」艦上的「固態雷射-技術成熟雷射武器系統驗證器Mark 2 MOD 0」（Solid State Laser - Technology Maturation Laser Weapons System Demonstrator (LWSD) Mark 2 MOD 0）成功接戰一個靜止水上訓練目標。

新聞稿指出，「波特蘭號」之前在太平洋作業時，曾於2020年5月測試LWSD，當時也成功癱瘓一個小型無人空中系統。據報導，這一個系統可用於反制葉門胡塞組織（Houthi）在紅海部署的載有炸彈無人艇。