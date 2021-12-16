川普是否故意誤導會計師？檢方調查重點
紐約時報報導，知情人士透露，紐約曼哈頓檢察官正考慮是否以詐騙罪名起訴前總統川普，檢方偵查方向已鎖定川普用來申辦貸款時所提供的吹噓個人財富狀況的金融資料。
長年在川普手下辦事的會計師所持有的檔案文件，也就是年度財報，可望為進行已頗長時間的犯罪調查提供解答：川普申辦貸款時有沒有為資產灌水，矇騙金融機構？
消息人士表示，紐約郡區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)曼哈頓辦公室檢察官團隊，最近幾周已在大陪審團詢問一名前總統川普的會計師，調查內容則與川普財報有關。檢方團隊還詢問了與川普合作多年的銀行家。
如果檢方決定起訴川普，全案核心將取決於檢方能否透過檔案資料，證明川普與金融機構打交道時，對於個人資產狀況嚴重誇大，逾越界線，構成詐騙。
知情人士說，萬斯辦公室調查團隊發現，川普手下會計師整理的財務資料，訊息來源主要仰賴屬於川普家族事業的川普集團。
萬斯的檢察官調查團隊與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)合作下，對於川普及川普集團主管是否對於財務訊息採取「報喜不報憂」手段展開調查。調查人員釐清重點還包括，若有數據顯示財報內容與事實不符，川普與川普集團高層是否選擇視而不見，最終結果就是誤導會計師，讓會計師提供給金融機構的財務彙報，過度美化了川普的實際身家財產。
紐時分析，雖然不實數據可能暗示川普介入，但財報註記資料尚未經過稽核或驗證，則可能成為川普的辯護理由，這正是檢方衡量是否起訴川普時所面臨的挑戰。
川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)發言人婉拒對紐約時報置評，僅表示沒有客戶同意下，無法討論客戶或對客戶提供的服務。
川集團發言人則說，紐約市犯罪層出不窮，還有遊民問題待解決，「但紐約檢察官唯一的關注重心，卻是為了獲得政治利益而調查川普」。
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