我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

馬斯克嗆民主黨大佬：我今年繳稅「全美最高」

川普是否故意誤導會計師？檢方調查重點

記者顏伶如／綜合報導
曼哈頓檢察官的偵查方向，鎖定川普用來申辦貸款時所提供的吹噓個人財富狀況的金融資料。(美聯社)
曼哈頓檢察官的偵查方向，鎖定川普用來申辦貸款時所提供的吹噓個人財富狀況的金融資料。(美聯社)

紐約時報報導，知情人士透露，紐約曼哈頓檢察官正考慮是否以詐騙罪名起訴前總統川普，檢方偵查方向已鎖定川普用來申辦貸款時所提供的吹噓個人財富狀況的金融資料。

長年在川普手下辦事的會計師所持有的檔案文件，也就是年度財報，可望為進行已頗長時間的犯罪調查提供解答：川普申辦貸款時有沒有為資產灌水，矇騙金融機構？

消息人士表示，紐約郡區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)曼哈頓辦公室檢察官團隊，最近幾周已在大陪審團詢問一名前總統川普的會計師，調查內容則與川普財報有關。檢方團隊還詢問了與川普合作多年的銀行家。

如果檢方決定起訴川普，全案核心將取決於檢方能否透過檔案資料，證明川普與金融機構打交道時，對於個人資產狀況嚴重誇大，逾越界線，構成詐騙。

知情人士說，萬斯辦公室調查團隊發現，川普手下會計師整理的財務資料，訊息來源主要仰賴屬於川普家族事業的川普集團。

萬斯的檢察官調查團隊與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)合作下，對於川普及川普集團主管是否對於財務訊息採取「報喜不報憂」手段展開調查。調查人員釐清重點還包括，若有數據顯示財報內容與事實不符，川普與川普集團高層是否選擇視而不見，最終結果就是誤導會計師，讓會計師提供給金融機構的財務彙報，過度美化了川普的實際身家財產。

紐時分析，雖然不實數據可能暗示川普介入，但財報註記資料尚未經過稽核或驗證，則可能成為川普的辯護理由，這正是檢方衡量是否起訴川普時所面臨的挑戰。

川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)發言人婉拒對紐約時報置評，僅表示沒有客戶同意下，無法討論客戶或對客戶提供的服務。

川集團發言人則說，紐約市犯罪層出不窮，還有遊民問題待解決，「但紐約檢察官唯一的關注重心，卻是為了獲得政治利益而調查川普」。

川普 檢察官 貸款

上一則

壓頸佛洛伊德致死 白人警認罪 面臨20至25年刑

下一則

拜登常讀家鄉報 遊說團體登廣告盼「上達天聽」

延伸閱讀

聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核

聯邦法官裁定：川普報稅稅表 應交國會審核
水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將「重傷」川普

水門案前檢察官：梅杜斯掌握內幕將「重傷」川普
川普長子、福斯主播曾求梅杜斯：讓川普籲國會暴徒停手

川普長子、福斯主播曾求梅杜斯：讓川普籲國會暴徒停手
梅杜斯拒合作調查國會暴動 眾院通過「提告藐視國會」

梅杜斯拒合作調查國會暴動 眾院通過「提告藐視國會」

熱門新聞

肯塔基州10日深夜至11日遭龍捲風襲擊，圖為梅菲爾德市在風災後的空拍圖。（歐新社）

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

2021-12-11 20:42
10歲亞裔男孩卡吉萊恩(中)連3年蟬聯最賺錢YouTuber。(擷自YouTube影片)

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

2021-12-13 16:06

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

2021-12-11 20:06
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
9歲的安妮絲汀‧萊克里(Annistyn Rackley)抱著玩偶，與3歲妹妹艾拉娜‧萊克里(Alanna Rackley)躺在浴缸裡，7歲妹妹艾瓦琳‧萊克里(Avalinn Rackley)則站在浴缸外。美聯社

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

2021-12-14 19:31
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡