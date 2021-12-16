川普是否故意誤導會計師？檢方調查重點

曼哈頓檢察官的偵查方向，鎖定川普用來申辦貸款時所提供的吹噓個人財富狀況的金融資料。(美聯社)

紐約時報報導，知情人士透露，紐約曼哈頓檢察官 正考慮是否以詐騙罪名起訴前總統川普 ，檢方偵查方向已鎖定川普用來申辦貸款 時所提供的吹噓個人財富狀況的金融資料。

長年在川普手下辦事的會計師所持有的檔案文件，也就是年度財報，可望為進行已頗長時間的犯罪調查提供解答：川普申辦貸款時有沒有為資產灌水，矇騙金融機構？

消息人士表示，紐約郡區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)曼哈頓辦公室檢察官團隊，最近幾周已在大陪審團詢問一名前總統川普的會計師，調查內容則與川普財報有關。檢方團隊還詢問了與川普合作多年的銀行家。

如果檢方決定起訴川普，全案核心將取決於檢方能否透過檔案資料，證明川普與金融機構打交道時，對於個人資產狀況嚴重誇大，逾越界線，構成詐騙。

知情人士說，萬斯辦公室調查團隊發現，川普手下會計師整理的財務資料，訊息來源主要仰賴屬於川普家族事業的川普集團。

萬斯的檢察官調查團隊與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)合作下，對於川普及川普集團主管是否對於財務訊息採取「報喜不報憂」手段展開調查。調查人員釐清重點還包括，若有數據顯示財報內容與事實不符，川普與川普集團高層是否選擇視而不見，最終結果就是誤導會計師，讓會計師提供給金融機構的財務彙報，過度美化了川普的實際身家財產。

紐時分析，雖然不實數據可能暗示川普介入，但財報註記資料尚未經過稽核或驗證，則可能成為川普的辯護理由，這正是檢方衡量是否起訴川普時所面臨的挑戰。

川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)發言人婉拒對紐約時報置評，僅表示沒有客戶同意下，無法討論客戶或對客戶提供的服務。

川集團發言人則說，紐約市犯罪層出不窮，還有遊民問題待解決，「但紐約檢察官唯一的關注重心，卻是為了獲得政治利益而調查川普」。