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拜登常讀家鄉報 遊說團體登廣告盼「上達天聽」

編譯潘勛／綜合15日電
德拉瓦州百年老報「新聞日報」最近利益團體廣告不少，跟拜登總統愛讀該報有關。圖為拜登擔任副總統時，引述「新聞日報」的一篇報導並展示該報。(Getty Images)
德拉瓦州百年老報「新聞日報」最近利益團體廣告不少，跟拜登總統愛讀該報有關。圖為拜登擔任副總統時，引述「新聞日報」的一篇報導並展示該報。(Getty Images)

傳統媒體在新媒體衝擊下式微，但德拉瓦州百年老報「新聞日報」(The News Journal)最近廣告卻不少，經發現跟拜登總統愛讀該報有關，好些組織為了「上達天聽」，推動立法而取得利益，僅9月到11月中便在新聞日報刊登17則廣告，內容琳瑯滿目，只求博得全球最有權勢人物拜登的注意。

政治網站Politico報導，刊在新聞日報的廣告信息，有呼籲拜登制定再生能源政策、央求他減少核武，還有因拜登保留猶他州印第安部落文化遺址而向他致謝；新的利益團體廣告，經常刊在該報較傳統廣告的旁邊。

這些廣告顯示，只要有助於發揮影響力，利益團體無所不用其極；另反映拜登與德拉瓦州的淵源、拜登承諾常回故鄉州，都改變利益團體想發揮影響力時怎麼想、怎麼做。

拜登做副總統時，愛讀新聞日報出了名；2020年選戰期間他慣常巧妙回答該報記者的提問，類似作風多多少少延續到現在；Politico 5月報導，新聞日報已有百多年歷史，記者數十人，大致報導德拉瓦新聞，在白宮有人讀，拜登威明頓老家也訂閱。

報導見刊幾周後，倡議波多黎各該成立為一個州的團體，就來新聞日報打廣告，提醒拜登要記得他以往支持這個立場，敦促他支持讓波多黎各升級為州的立法。還有相挺煉油廠團體直接呼籲拜登「訂定再生燃料標準」。

為吸引拜登而策略性地在新聞日報刊紙本刊廣告，道理跟想打動前總統川普就買福斯新聞網(Fox News)廣告相同；川普經常看保守派的該新聞網節目。

前伊利諾州長布羅格亞維奇(Rod Blagojevich)的夫人派蒂想替老公尋求特赦，便常出現在新聞網節目，而成功吸引川普的注意：海軍海豹(SEAL)部隊前士官加爾拉格爾(Edward Gallagher)被控犯下戰爭罪亂殺人，最後獲無罪開釋，他最先感謝的便是川普及福斯新聞網。

拜登 川普 德拉瓦州

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