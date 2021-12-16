「龍捲風沒有紅藍之分」 拜登視察肯州重災區籲團結

拜登總統15日至肯塔基州視察龍捲風所造成的災情。圖為拜登在一名男童陪同下，向災民發表談話。(美聯社)

拜登 總統15日至肯塔基州 ，視察10日晚間在中部地區橫跨四州的龍捲風 所造成的災情，為上任一年內第五次巡視自然災害災區；拜登抵達道森泉(Dawson Springs)並聽取當地官員簡報後，表示「不論要花多大的代價、多長的時間，都會盡一切所能協助肯塔基州災後重建」。

拜登總統15日至肯塔基州視察龍捲風所造成的災情，並慰問災民。圖為總統車隊進入災區。(美聯社)

拜登15日上午抵達肯州後，在民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)的陪同下親赴受災現場巡視；他擁抱了在這場他所謂「令人難以置信」的災難中倖存的民眾，保證聯邦政府將提供一切必要協助，直至肯州恢復往日的繁華為止。

肯州雖是共和黨鐵票倉，但政府與民間都有「災難當前，屏棄政治歧見」的共識；拜登在向官員指示搜救行動相關事宜時表示：「所有民眾面對天災時不分政治立場、齊心抗災的精神，讓我想起我的家鄉德拉瓦州；不論政治立場的分歧，面對天災要團結一致，因為『龍捲風沒有紅藍之分』。」

房子幸運未被龍捲風摧毀的居民塔拉．威爾遜(Tara Wilson)表示：「這地方像剛被砲彈轟炸過一樣，我們要先把大家團結起來，現在不是討論政治的時候；總統的到來對肯塔基州有正面意義，希望拜登可以幫助團結社區人心。」

肯州是此次遭龍捲風受創最重的州，目前多州死亡人數已至少88人；在肯州沃倫郡(Warren)鮑靈格林市(Bowling Green)的莫斯克里克大道(Moss Creek Avenue)上更同時死了七個孩童，整個社區都壟罩在一片低壓中；受災戶之一梅琳達．艾倫-瑞(Melinda Allen-Ray)回憶起過去和每個鄰居孩子相處的愉快場景，難過地說：「我只想好好地再抱抱這些孩子。」

肯州的龍捲風災害某種程度上從側面說明了拜登政府此前力推1兆2000億元基礎建設計畫案的重要性，該計畫中有數十億元的預算專門用以應對氣候變遷，以保護人民生命財產安全免受各類型天災的威脅。