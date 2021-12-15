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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

類鴉片藥氾濫藥商260億元和解 參加最後期限將至

編譯孫梁╱綜合14日電
面臨指控類鴉片藥物氾濫和危害社區的數千個訴訟案，三家藥品批發商與一家藥廠今年7月同意賠付260億元，以用於戒毒治療與康復計畫。圖為俄勒岡州一家戒毒中心的停車場牆上，布滿完成戒毒者的手印。(美聯社)
面臨指控類鴉片藥物氾濫和危害社區的數千個訴訟案，三家藥品批發商與一家藥廠今年7月同意賠付260億元，以用於戒毒治療與康復計畫。圖為俄勒岡州一家戒毒中心的停車場牆上，布滿完成戒毒者的手印。(美聯社)

面臨指控類鴉片藥物氾濫和危害社區的數千個訴訟案，三家藥品批發商與一家藥廠今年7月同意賠付260億元，以用於戒毒治療與康復計畫，所有提控州和地方政府均可參加和解協議，如今最後期限將至，尚未參加者需在三周內做出決定。

美國的類鴉片藥物氾濫嚴重，過去20年，逾50萬人死於處方以及非法的鴉片藥物。

AmerisourceBergen、Cardinal Health和McKeddon三大藥品批發商和嬌生(J&J)藥廠達成的260億元和解協議，為美國史上第二高，僅次於四大菸廠1998年的2000億元和解協議；作為交換條件，提控的州郡市需撤訴並承諾今後不再興訟。如果出資的藥商和藥廠發現參加和解協議的州和地方政府不多，導致資金過剩，他們可撤回部分應允的資金。

約翰霍普金斯大學彭博衛生學院的藥物安全專家表示，和解金有助於加強戒毒治療和解決毒品氾濫問題 ，但許多提控單位認為金額不多，因此是否參加需權衡利弊。

全國至少45個州已簽約或答應參加，至少4012個郡已證實參加。但華盛頓州拒絕參加，州檢察長認為和解金嚴重不足，並提控要求將賠付金增加到380億元。新墨西哥州仍在考慮中，表示參加與否有賴於各郡的反饋。

賓州的兩個郡對答應和解協議的本州檢察長提出控告，要求確保他們與藥商和藥廠的官司繼續打下去，表示藥物氾濫的損失巨大，和解給付只是杯水車薪，其中的費城地區檢察官宣稱決不接受和解；但賓州檢察長認為，接受和解協議是聊勝於無，地方政府如果選擇繼續興訟，將會控告得越多，所獲越少。

俄勒岡州在討論和解金的分配問題，州府希望由地方政府提出申請，但地方政府希望直接撥付，而且州、地兩方在律師的份額多寡上也存在分歧。Yamhill郡郡長贊成和解協議，但反對州府過度操控，說「與癮君子及其家人打交道的具體工作是地方在做，藥物氾濫造成的損失也在地方。」郡長認為，和解金的分配並非易事，解決藥物氾濫更是長期使命，可能需數代人完成。

和解協議規定，260億元賠付在18年內完成，資金主要用在解決藥物危機上，而菸廠的和解金則完全由州府掌控，其中多數資金並不用於賠償菸草造成的損失。

賓州 新墨西哥州 費城

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