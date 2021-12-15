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美國童軍因性虐醜聞申請破產 一保險公司8億和解

記者張聲肇╱綜合報導
美國男童軍協會性虐醜聞案發後，申請破產，承保的保險公司同意以8億元和解，本案和解總額累計達26億元。(美聯社)
美國男童軍協會性虐醜聞案發後，申請破產，承保的保險公司同意以8億元和解，本案和解總額累計達26億元。(美聯社)

美國男童軍協會性虐醜聞案發後，申請破產，承保的其中一家保險公司同意以8億元和解，本案和解總額累計達26億元，打破美國史上性虐醜聞和解基金的紀錄。

本案原告人數達8萬2000人，法庭預定12月28日宣判，童軍協會投保的世紀補償公司同意代替協會及250個分會以8億2000萬元現金及資產，注入賠償受害人的基金，條件是原告放棄進一步追訴權。

童軍協會另一家保險公司哈特佛德已承諾拿出7億8700萬元，贊助協會的摩門教會同意捐助2億500萬元給基金，條件同樣是受害人放棄進一步追訴。

本和解案須經法庭核准。基金當中，有4000萬元專供各分會，最多可另動用1億元，給總會和分會繼續招募新會員。

童軍協會說，這是該會公平賠償還活著的受害人「極為重要」的一步，希望藉此可跟更多有關各方達成和解方案；「本會持續和其他保險公司協商，同時也努力創造可讓贊助本會各單位的兩大教會捐助和解基金的架構，」童軍協會所指的兩大教會是羅馬天主教會和聯合循道會。

總部在德州歐文的美國童軍協會2020年2月聲請破產，應付275樁自稱幼時遭性虐待的男性成年人提出的官司，原告人數達8萬2000人。

提告人聯合會創辦人安娜‧安德魯斯(Anne Andrews)律師說，她一直奮力替存活者爭取最大可能的補償金，這也是唯一一筆拿得到的基金，如果陪審團投票否決，就連一毛錢都沒有。

此外，她說，聯合會也持續和美國男童軍協會協商，制定究責和安全措施，確保今後不會再有類似不幸事件發生，絕對不要再有小孩得承受「我們客戶經歷過的恐怖傷害。」

不過，聯合會20多個法律事務所當中，有幾個反對和解方案。破產委託單位派任的正式受害人索賠委員會也反對，理由是和解方案「極不公平」，僅代表了被告「該負、能付」的責任的一小部分。

例如，委員會說，付出基金總額後，各分會「剩下」的現金及資產額，仍比它們履行童軍任務所需多出10幾億元；教會等贊助團體只要把早在1976年開始有人受虐時期的童軍協會買下的保單權益轉捐給和解基金，自己一毛錢都不用出，就脫罪了。

破產 保險 德州

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