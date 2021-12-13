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馬斯克獲選《時代雜誌》年度風雲人物

英國出現Omicron變種病毒致死首例

「史上最富有平民」 馬斯克獲選時代雜誌年度風雲人物

編譯李京倫／報導
美國時代雜誌2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克。（取自時代雜誌官網）
美國時代雜誌2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克。（取自時代雜誌官網）

美國時代雜誌13日宣布，2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克，2021年度英雄則是四位疫苗科學家，分別為齊茲梅卡．柯柏特（Kizzmekia Corbett）、葛蘭姆（Barney Graham）、卡塔琳．卡利科（Katalin Kariko）與魏斯曼（Drew Weissman）。

時代雜誌表示，影響力超越地球、延伸到太空的馬斯克獲選今年度風雲人物。

時代雜誌說，馬斯克的火箭新創公司SpaceX已超越波音等公司，掌握美國宇宙飛行的未來。他的汽車公司特斯拉在該公司開拓的總值數十億美元電動車市場掌控三分之二，而且市值高達1兆美元，讓馬斯克以超過2500億美元資產淨值，成為史上最富有的普通公民，至少在帳面上如此。

馬斯克在多種領域都是玩家，包括機器人、太陽能、加密貨幣、氣候、人腦植入晶片和在真空管中高速運輸乘客和貨物的超級高鐵。他還主宰華爾街，手指輕輕一點，股市隨之飆漲或暈厥。

時代雜誌說，全球各地科學家用各種平台和技術研製新冠疫苗。ＡＺ和嬌生等疫苗是用既成傳統方法研製，並快速修改以對抗新病毒。上述四位科學家卻達到突破性成就，引進創新且高效、以信使核糖核酸（mRNA）為基礎的疫苗平台，「對我們健康和福祉的影響遠超過這次疫情」。

馬斯克 疫苗 特斯拉

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