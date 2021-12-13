維權團體「男人都可從網路買壯陽藥」 網購墮胎藥暴增

愈來愈多婦女以郵購方式取得墮胎藥。(美聯社)

自聯邦食品暨藥物管理局(FDA)於2001年開放藥物墮胎 以來，因其方便、便宜、隱密的特性，得到許多有墮胎需求的婦女的青睞，目前已成為美國主要墮胎方式之一；現今由於新冠肺炎疫情嚴峻，民眾出入醫院不便，因此即便郵購墮胎藥仍有合法與否爭議，數據顯示有愈來愈多婦女仍選擇此種方式墮胎。

德州 一名拒絕透露姓名的28歲婦女就表示，由於女兒還在蹣跚學步，再生一個會加重家庭負擔，但由於德州禁止妊娠六周以上婦女墮胎，她只能拜託外州的朋友寄墮胎藥給她；她說：「如果我們都可以選在家分娩，為什麼我們不能選擇在家墮胎？」

紐約全國生育計畫協會(Planned Parenthood)首席醫療官米拉‧莎亞(Meera Shah)認為，許多懷孕婦女因種種因素無法至醫院進行墮胎手術，但不代表他們有生下小孩的意願或能力，禁止郵購墮胎藥等同強迫這些婦女生下她們不願或無法撫育的孩子，對兩代人都是傷害；她說：「無法墮胎不會讓讓孕婦接受一個原本就不想要的孩子。」

提供藥物流產訊息的墮胎維權團體「Plan C」創辦人艾莉莎．威爾斯(Elisa Wells)指出，從網路上訂購墮胎藥的人只是透過不同管道滿足自己墮胎的需求而已；她說：「男人都可以從網路上買壯陽藥，憑什麼女人不能從網路上買墮胎藥？」

此外，威爾斯也指出，實施嚴格的墮胎法不可能達成降低墮胎率的立法初衷，因為有墮胎需求的婦女會循其他管道進行墮胎，例如Plan C網站上關於取得墮胎藥物的連結，在9月1日德州心跳法案生效以來，點擊量比之前飆漲約九倍，這還只是透過合法管道取得墮胎藥的數量，檯面下的黑數恐怕不計其數。

另方面，支持禁止郵購墮胎藥的奧克拉荷馬州 參議會共和黨籍議員茱莉亞．丹尼爾斯(Julie Daniels)則表示，管制墮胎藥的目的不是限制女性墮胎權，而是希望有此需求的婦女能夠先與醫師討論，並循「安全的」管道進行墮胎；她說：「我不希望任何女性在沒有任何保護、指導和諮詢的狀況下使用這些藥物。」