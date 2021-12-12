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護欄安全評估實驗 8萬磅油罐車時速50哩衝撞

編譯林梅婕／綜合11日電
內布拉斯加大學進行撞擊實驗，讓重達8萬磅的油罐車以50哩的時速衝撞水泥護欄，以找出最符合成本效益、安全的路障。(美聯社)
內布拉斯加大學進行撞擊實驗，讓重達8萬磅的油罐車以50哩的時速衝撞水泥護欄，以找出最符合成本效益、安全的路障。(美聯社)

內布拉斯加大學(University of Nebraska)上周進行一項撞擊實驗，讓重達8萬磅的油罐車以50哩的時速衝撞水泥護欄，評估撞擊發生後車輛是否能夠不翻覆，以找出最符合成本效益、同時達到安全的路障。

該校「中西道路安全設施」(Midwest Roadside Safety Facility)計畫最近進行一項研究，希望能發明一個占地空間最短又最薄的路障，讓油罐車發生意外撞上時，可避免車輛翻覆造成大量死傷。

當天試驗的結果顯示，油罐車撞上水泥護欄後先是發出巨大的摩擦聲響，車輛開始搖晃，持續行駛一段距離後才從側邊翻覆，車輛又再往翻覆的方向推行，最後翻滾了一圈才停下；雖然不完全符合研究人員們預期，但他們仍認為實驗結果是正面的。

「我們的目的是希望讓傷害降到最低，這樣的結果仍非常出色」，負責研究的林肯內布拉斯加大學助理教授斯托爾(Cody Stolle)說：「我們證實了這道護欄還是可以預防油罐車翻覆到對向車道或橋下，完全發揮了該有的作用。」

「中西道路安全設施」研究工程師比倫伯格(Bob Bielenberg)表示，該計畫多年來與美國主要賽車NASCAR合作，持續進行賽車安全的優化；比倫伯格指出，這道護欄的設計將能預防高架橋下方的道路受到撞擊，或是被車內化學物質溢出而波及。

這項實驗旨在模擬極端的情況，除了以高速公路乘載重量的最大值8萬磅作為這次實驗的條件之一，油罐車以15度角側向朝護欄直接撞擊，模擬駕駛在車輛失控時，急轉彎的幅度。

斯托爾表示，這次撞擊實驗獲得的數據和影像檔案都將成為日後工程師評估的重要依據，未來12個月內國內部分地區也有機會安裝這些水泥護欄。

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