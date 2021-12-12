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美東2/3地區 本周熱浪來襲 落磯山脈地區如春天般暖和

編譯盧炯燊／綜合11日電
東部三分二地區在未來數天迎來罕見的12月冬季熱浪。圖為聖誕老人11日在紐約市曼哈頓大會師遊行，絲毫不見寒意。(美聯社)
東部三分二地區在未來數天迎來罕見的12月冬季熱浪。圖為聖誕老人11日在紐約市曼哈頓大會師遊行，絲毫不見寒意。(美聯社)

東部三分二地區在未來數天迎來罕見的12月冬季熱浪，氣溫將飆升至高於正常水平30至40度，北部平原和中西部現在遭大雪覆蓋的地區，下周的氣溫較正常平均高出20至40度。

中部各州已於9日、10日出現異常溫暖天氣，熱浪則於11日開始席捲東部各州，美國國家氣象局(National Weather Service)預計，這股感覺像9月及10月天氣的氣溫，最少會在東部持續兩天，預測在12月的第三個星期，也就是秋季的最後一周，甚至會出現有如夏末的氣溫。

東部阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)及中西部上游地區的多個滑雪場，業者擔心氣溫上升會令冰雪融化，一些度假村現正設法維持這些冰雪。

內布拉斯加州北部、明尼蘇達州南部和威斯康辛州中部，本周的大雪結束後，預計下周氣溫會攀升至50至60多度。

愛阿華州第摩因(Des Moines)及內布拉斯加州的奧馬哈(Omaha)10日迎來一場風暴後下了雪，然而這個寒冷氣溫卻維持不長，因為從11日開始氣溫升至40多度，之後繼續保持暖和，預計下星期中旬將升至12月從未記錄過的高溫水平。

氣象人員預測，第摩因和奧馬哈的高溫預計將攀升至1970年代中期的水平；前者早於12月4日創下歷來單日的最高溫，打破2017年創下的69度，然而這個紀錄將會在下周再遭打破，甚至打破1939年12月6日創下的72度新高。

此外，從東部紐約市到西部落磯山脈的氣溫，預測未來幾天氣溫會升至有若春天般暖和。

國家氣象局高級預報員奧拉維克(Bob Oravec)指出，下星期溫暖天氣將席捲美國差不多所有地方，只有太平洋沿岸、猶他州與內華達州為界的大盆地例外。他表示，從美國中部到東部，氣溫有可能創下歷史新高。

預測熱浪也將向南延伸，德州達拉斯(Dallas)未來一星期的氣溫至少比正常水平高出10度，15日氣溫可能會達到80度。達拉斯歷來12月最高溫是在1951年12月30日創下的90度。

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