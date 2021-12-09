謊報是仇恨犯罪受害人 非裔同志演員史莫里特被判有罪

美國演員史莫里特。歐新社

美國演員史莫里特（Jussie Smollett）2019年1月跟警方謊稱自己是種族歧視 與恐同等仇恨犯罪的受害人，更被查出攻擊事件是他花錢自導自演，遭檢方提出6項妨害治安行為（Disorderly Conduct）重罪指控。陪審團斟酌9個多小時，9日判決其中5項罪名成立。

整起事件源自於當時正演出熱門電視劇《嘻哈世家》（Empire）的史莫里特報警，聲稱自己受到攻擊。身為非裔 與同志 的史莫里特告訴警方，2名不明人士叫嚷著歧視字眼、高呼前總統川普支持者使用的口號與潑灑「化學物質」，並在他的頸部套上繩索。

儘管史莫里特獲得許多名流、政治人物與倡議團體力挺，有關單位很快就發現案情不單純，像是史莫里特態度異常、案發地點一帶沒有人聽到衝突、收錢「攻擊」他的2名嫌犯還是一對非裔兄弟檔，最終於同年2月指控史莫里特為搏取媒體版面而「精心策畫」整起事件。

在案件審理期間，現年39歲的史莫里特堅持否認他策畫了針對自己的攻擊騙局。檢方則駁斥此一說法，稱史莫里特起身面對陪審團後一直不停撒謊，「這真的加重他的不當行為」。

據報導，史莫里特被判決成立的每一項罪名可罰最高3年有期徒刑、併科2萬5000美元罰金 。主審法官向未排定量刑庭的日期，但考慮到史莫里特之前未被定罪，專家認為法官可能裁定較輕刑期或給予緩刑。