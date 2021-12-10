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18歲苗族少女李蘇妮 獲選體育畫報年度女運動員

記者張聲肇／綜合報導
奧運體操金牌得主李蘇妮被體育畫報選為年度女運動員。圖為李蘇妮領獎後致詞。(Getty Images )
奧運體操金牌得主李蘇妮被體育畫報選為年度女運動員。圖為李蘇妮領獎後致詞。(Getty Images )

現年18歲的奧運體操金牌得主、苗族少女李蘇妮(Suni Lee)被「體育畫報」雜誌(Sports Illustrated )選為年度女運動員，全能泳將德萊賽爾(Caeleb Dressel)則為年度男運動員。

美式足球名人堂名人邁阿密海豚隊的丹‧馬利諾(Dan Marino)7日晚在畫報宣布年度入選者前，說這兩位選手的故事鼓舞了所有的運動員，也在世界最大體育舞台奧運會上代表美國。

體育畫報頒獎由卡利德( DJ Khaled)和卡瑞錢翩(Cari Champion)主持。

李蘇妮在今年的東京奧運上共獲三面獎牌，是第一位贏得奧運體操金牌的亞裔美國選手；她發表獲獎感言時承認，曾一度想放棄體操，但在父母親和教練的不斷鼓舞下堅持了下來。

她父親李約翰從她小時候就支持她對體操的興趣，家裡買不起平衡槓練習，還動手做給她練習。

今年7月，她接受眾生相雜誌(People)訪問時，對自己的苗族蒙人背景念念不忘，說能夠成為第一位苗族蒙裔美國體操選手，對同族背景的人意義非凡，「不僅鼓舞我的族人，也鼓舞我自己｣。

但是，她上個月說曾和朋友遭到不愉快的種族歧視：一輛車路經她們時，不但口出穢言辱罵她們，車上還有人用辣椒霧噴她的手臂，噴完就溜。

入選年度男運動員的德萊賽爾今年25歲，在東奧上共獲五面金牌，其中包括打破自己世界紀錄的百公尺蝶式金牌；奧運史上一次奧運獲五面以上金牌者，迄今只有五人，他是其中之一。

東京奧運 運動員 德萊賽爾

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