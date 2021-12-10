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「希望聚焦團隊貢獻」 貝佐斯前妻不透露捐款金額

編譯郭宣含／綜合9日電
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪‧史考特在網誌中表示，她不會公布今年最後一輪捐款之後的慈善金額，盼能減低對她個人的關注。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪‧史考特在網誌中表示，她不會公布今年最後一輪捐款之後的慈善金額，盼能減低對她個人的關注。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪‧史考特(MacKenzie Scott)在網誌中表示，她不會公布今年最後一輪捐款之後的慈善金額，盼能減少個人所獲得關注，她也反思慈善的意義。

「我不會在此談到，我上次貼文之後捐了多少錢。」史考特在8日貼文中表示：「我想讓這些優秀團隊優先發聲，如果他們選擇說明的話，希望到時他們公布時，媒體能將焦點放在他們的貢獻上，而不是我的捐款。」

富比世」(Forbes)雜誌估計，史考特身價高達590億元；她希望只透露少量捐款內容。

低調的史考特6月貼文時也傳達過類似心聲，當時她宣布捐款27億元用於慈善，她依舊希望保有隱私，除了在Medium網誌上的文章外，並未對外說明她的捐款和其他私事。

不過她最新的舉動可能引發外界要求她公開更多捐款細節；非營利顧問「布利吉斯潘集團」(Bridgespan Group)提供史考特慈善建議，但除了她每隔幾個月在網誌談論的文章外，幾乎無從得知她選擇捐助團體的標準，大眾也不曉得史考特的捐款金額與對象。

都市研究所(Urban Institute)的慈善史家索斯基斯(Ben Soskis)表示，史考特拒絕承擔捐款的透明度與責任會構成問題，因為大眾無從得知富人將錢給了誰。

雖然史考特並未公布任何收受方，但提倡社會正義的非營利組織「公眾聯盟」(Public Allies)、教育非營利機構「全球公民年」(Global Citizen Year)分別在9、10月表示，他們收到1000多萬元的捐款。

史克特表示，她和現任丈夫一起做慈善，一部分原因是她擔心財富過度集中在一小群人手上；她承諾會一直捐款，直到保險櫃清空為止。

此外，她的捐款未設任何附加條件，在慈善界實屬罕見，通常富有捐款人會限制善款用途；她也不要求非營利機構向她回報捐款流向，她之所以可避免大眾回報要求，是因為她以個人名義捐款，而非基金會。

她在網誌中擴大解釋慈善一詞，有多少錢易手不代表這是慈善，意圖和行動才算是真慈善。

富比世 貝佐斯 亞馬遜

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