瘟疫消滅老公公？歐美市場大亂的「聖誕老人絕種中」

圖為去年聖誕節加拿大一家購物商場外，被關在箱子裡跟一般民眾隔開的聖誕老人。（美聯社）

【2021. 12. 10美國】

「報復性的聖誕節，今年連聖誕老人你都排不到...」時序進入12月，歐美街頭近期也逐漸出現了濃厚的過節氣氛——城市廣場上的聖誕市集、超市連鎖店內各種過節商品、還有瑪麗亞凱莉的金曲從不知何時開始就在眾街頭巷尾播放——但是許多人可能沒有料到的是，受到疫情影響、加上全球供應鏈短缺，今年在聖誕節缺貨的，竟然是「聖誕老人」？

在歐美的聖誕節假期裡，「聖誕老人」都一直以來都是各種派對、遊行、商場活動中不可或缺的重要角色，負責炒熱氣氛、帶領銷售、陪伴孩子玩耍，各種針對「聖誕老人」的人力需求，按照往年慣例，也會從感恩節假期過後就開始暴增。

然而《CNN》報導，從去年開始，因疫情造成的供應鏈短缺問題，影響層面不只是原物料或者生鮮食品不足，人力培訓同樣也因為封城、在家工作等措施而受到重挫。在聖誕假期，各種受過訓練、能夠成為即戰力的聖誕老人數量同樣就急速減少。

一家位於美國德州的活動企劃公司「Hire Santa」，專門協助各種場合派遣適合的聖誕老人，其經營者艾倫（Mitch Allen）便在接受CNN採訪時表示，他的公司今年可直接調度的聖誕老人就硬生生少了10%，而與此同時，相較於去年疫情嚴峻而難以好好過節的慘況，今年美國各地都出現了「報復性慶祝」的狀態，各種派對、舞會、商場，對聖誕老人的需求整體增加了一倍多。艾倫說：

「根據往年經驗，我們家的聖誕老人通常要到感恩節之後才會被預訂光，但今年早在一個月前就已經被『搶購一空』了。」

他補充，這也就代表著公司必須要求聖誕老人延長輪班時間、或限制他們對外開放的時間。

相較於去年疫情嚴峻而難以好好過節的慘況，今年美國各地都出現了「報復性慶祝」的狀態，各種派對、舞會、商場，整體需求整體增加了一倍多。圖為紐約一處堆放聖誕樹的街道。（Getty Images）

隨著疫情相對緩和，今年12月5日在美國伊利諾州舉辦了聖誕老人慈善滑雪活動。（路透）

此外，或許有人看到這裡會感到困惑——扮演「聖誕老人」為何需要訓練？聖誕老人又是從何時開始成為一套成熟的節慶產業鏈？

事實上，聖誕老人的起源，跟聖誕節並無直接關係。關於聖誕老人的傳說，有多地多種起源的特徵。其中最常見的說法是，其雛形來自於米拉古城（現為土耳其境內）的一名基督教主教尼古拉。在許多民間故事中，尼古拉被塑造成一位穿著紅袍、樂善好施的人物，除了會發禮物給孩子們之外，其中最著名的美談，就是聖尼古拉曾想救助一個貧困的家庭，於是連續三晚，都在深夜將一袋金幣從窗戶扔進他們家中。後來它也被視為聖誕老人從煙囪發送禮物的傳說起源之一。

不過在當時，聖誕老人還只是一些民間傳說的集合，真正深入人心的外表形象，得要到30年代的可口可樂廣告才開始。

1920年代，為刺激冬季節慶銷量，可口可樂公司開始在許多平面雜誌投放聖誕廣告，不過當時這個策略並未引起太大成功。直到1930年，可口可樂邀請畫家麥茲恩（Fred Mizen）為百貨公司畫了一張聖誕老人像——他高大又圓滾滾的身材，身穿紅色西裝，留著長鬍子，站在百貨公司的人潮中，喝著一杯可口可樂，一群孩子們都渴望地圍著他——這張溫馨廣告深受大眾喜愛，很快就出現在美國各地的百貨公司與平面雜誌上，用來吸引父母與孩子。

後來可口可樂公司進一步邀請另一位畫家珊布（Haddon Sundblom）繪製更多聖誕老人愛喝可口可樂的插圖，例如小孩子在冰箱藏著可樂希望吸引聖誕老人等，也讓可口可樂公司成為第一個順利將聖誕老人具體「商品化」的公司。

麥茲恩（Fred Mizen）繪製的可口可樂廣告。（取材自可口可樂公司）

到了現在，聖誕老人已經是各種節慶銷售中不可或缺的促銷要角：每到12月，就霸占了百貨公司、玩具店、派對、夜店等。在美國，還有為數不少的「聖誕老人學校」，替想要扮演聖誕老人的學生們進行訓練。

對於許多圈外人來說，扮演聖誕老人好像是很簡單的事情，只要穿上服裝、帶著一袋玩具走進房間，坐在椅子上發出「ho, ho, ho」的笑聲、跟孩子們聊天就可以了。但事實上，要成為一名「合格」的聖誕老人，需要很多專業知識。

《CNN》就採訪了一名在丹佛開設聖誕老人學校的經營者梅斯科（Susen Mesco）。她表示，擔任聖誕老人並沒有想像中的容易，在這裡，學生們必須要接受180小時的課程，包括肢體演出、兒童心理發展、還有各種裝扮細節（例如怎麼讓鬍子的捲度最逼真），並且也要做好各種口語溝通訓練，來應對孩童的各種難纏問題（例如到底要怎麼樣才能養馴鹿？報導也指出魯道夫是孩子們最熱烈關切的話題之一。）

「我們在這裡是為了在你心中建立聖誕老人的精神。」

71歲的湯姆·瓦倫特（Tom Valent），另一位聖誕老人學校校長，在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，在他的課程中，每個人要收500美金的學費，涵蓋包括餐飲、交通、周末實地考察等等費用。課程除前述基本內容外，還包括讓講師教導你如何調配加辣椒的熱茶，以保持適當的老人沙啞嗓音、還有如何在維持聖誕老人體態的狀況下依然適當運動、甚至提供營銷策略，像是如何說服購物商場在疫情期間，在停車場也增設聖誕老人寶座——因為疫情，很多家庭並不會在商場內部多做停留。

此外，更有趣的是，因為疫情關係，聖誕老人在人力調度短缺的情況下，例如Hire Santa、 Santa's Club、Talk to Santa等公司都順勢推出了「線上聖誕老人」的服務。《華郵》採訪了其中一名經驗老到的聖誕老人演員伯勒（Michael Beurer），他是今年密西根州一場大型遊行的指定聖誕老人。

他指出，去年他光是靠Zoom進行了350次「虛擬家訪」。通常他會事先與父母聊天，來了解孩子們的喜好，然後用視訊方式跟孩子們聊天。

「有一次，我遇到的小女孩已經開始不相信聖誕老人，所以父母偷偷給了我關於她的資訊。」於是當伯勒視訊時，他開頭就問她：「奧利維亞，妳覺得我去年聖誕節帶來的化妝品怎麼樣？她看起來很驚訝，就像是，『欸等一下，這傢伙可能是真的。』」

伯勒指出，這項扮演工作的困難，在於必須要用不破壞聖誕老人神話、又似是而非的謊言，來滿足孩子們的好奇心。「幸好我是一個專業的騙子，」伯勒笑說，

「有時候小朋友就是會想考驗你…曾經有小孩逼問我是否知道他們家的地址，來測試我到底是不是『真的聖誕老人』，於是我只好開始假裝計算坐標——北緯25度，西經44度，但當天不管怎樣，他們都說，『不對，我住在別的地方』，然後我只好說，『但我是從空中來定位座標的啊』。」

2020年聖誕節，一名直播的聖誕老人。（Getty Images）

此外，扮演聖誕老人也是一份相對優渥的季節性打工。其中一位最年輕的聖誕老人演員高佛雷（Michael Godfrey）只有38歲，他說自己參加的原因是，「我媽覺得我太胖了，很適合演聖誕老人。」他也回憶自己曾做過各種工作：送貨司機、計程車司機，都是相對低薪的勞力工作，「但成為一名專業的聖誕老人，每小時可以賺25到75美元，具體薪資取決於你的工作地點。」

而2022年的整體經濟情況看起來將會更好，由於今年的聖誕老人短缺問題，導致許多大型零售商和其他客戶已經紛紛開始預訂明年的聖誕節。

不過，或許比起收入，人們之所以願意花時間、金錢去學習如何成為聖誕老人，或許還是出於興趣熱愛、以及享受濃厚的節日氣氛。今年，這些聖誕老人學校的畢業生們又再次齊聚一堂，互相分享自己遇到的事情、以及分享疫情期間的工作技巧。

「大家之所以想要聖誕節回來、想要展開他們的慶祝活動，這就是一種美國精神的美麗證明。」梅斯科說：

「我不認為這只是聖誕老人的短缺，它讓我看到的反而是一種壓倒性的需求，也象徵著人們開始對生活重新充滿希望。」