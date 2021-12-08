珍珠港事變80周年 拜登夫婦獻花圈 倖存老兵重返珍珠港

拜登總統夫婦在7日珍珠港事變80周年紀念日，到華府二戰紀念碑獻花圈。(美聯社)

7日是珍珠港事變80周年紀念日，拜登 總統夫婦到華府二戰紀念碑獻花圈，追悼陣亡將士；數十名倖存戰士則重返珍珠港日軍突襲現場，緬懷2403名陣亡同袍。

拜登敬獻的花圈含野生向日葵花，卡薩斯州的州花，以示懷念5日剛過世的98歲二戰老兵暨前聯邦參議員杜爾(Bob Dole)；杜爾也是促成二戰紀念碑建立的重要推手。

白宮 發表的紀念珍珠港事件文指出，美國要感謝那個「最偉大世代」引導「我國度過最黑暗的時刻，替國際制度打下基礎，讓美國得以將敵國轉變為盟友。」

第一夫人吉兒‧拜登在紀念碑新澤西州的柱下，放了一束鮮花，並輕觸碑石，然後和總統一起默禱；白宮說，這束鮮花是追念拜登的岳父雅各布斯(Donald Jacobs)，他在二戰期間是海軍信號兵。

另外，在夏威夷 珍珠港的紀念儀式上，其中99歲的艾爾弗靈(Herb Elfring)說，從日軍空襲中僥倖活下來，可以回來參加80周年紀念式，他很高興。

數十名高齡的倖存戰士重返珍珠港日軍突襲現場，緬懷2403名陣亡同袍。圖為一名老兵在儀式開始前，與護旗隊站在一起。(美聯社)

日本突襲當天，艾爾弗靈是加州國民兵派駐夏威夷馬拉科爾陸軍基地第251海岸砲兵營的士兵。日本的零式戰鬥機低空掃射他這個離珍珠港幾哩的營區，死傷遍地。

現居於密西根州傑克遜市的艾爾弗靈已經重返珍珠港十次，參加海軍或國家公園管理局舉辦的紀念活動。

他和30名珍珠港倖存者和上百名二戰老兵一起在早晨7時55分突襲開始時刻，向陣亡同袍默哀致敬，海軍部長戴杜羅(Carlos Del Toro)發表談話。

今年的紀念會，有幾位當年工廠女工也參與。她們生產戰爭物資，間接有助美國打勝仗；在西雅圖幫忙建造B-17和B-29轟炸機的克瑞兒(Mae Krier)說，女性工作的價值，要過了一段時間，才獲得肯定。

高齡95的克瑞兒說，「就我所知，我們是並肩作戰，可是世人卻過了好久才承認我們女性的貢獻，而且是我們奮鬥多年才獲肯定。他們終於開始尊崇我們，很好啊」。

今年的紀念儀式恰逢夏威夷暴風雨襲擊，不少地方淹水，電線桿倒下，但海軍仍照常舉行儀式。