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Omicron、球員Kelce、歌手Billie Eilish 你唸對了嗎？

編譯組／綜合7日電
費城老鷹隊球員凱爾西(左)和歌手「怪奇比莉」(右)的姓氏常被唸錯。(美聯社)
費城老鷹隊球員凱爾西(左)和歌手「怪奇比莉」(右)的姓氏常被唸錯。(美聯社)

美國字幕公司(U.S. Captioning Company)公布今年最多人唸錯的字詞清單，列舉對新聞播音員以及上電視的人而言，最具發音挑戰的字，新冠變種病毒Omicron赫然上榜。

葛萊美獎歌手怪奇比莉(Billie Eilish)和職業美式足球聯盟(NFL)費城老鷹隊球員凱爾西(Jason Kelce)有什麼共同點？那就是主播常常把他們的名字念錯。

而幾乎每個播音員都很頭痛的字，則是剛發現的新冠病毒Omicron變異株。

美聯社報導，為電視和法庭製作字幕的美國字幕公司第六年接受總部在德國柏林和紐約的語言學習平台Babbel委託，根據對公司成員的調查，製作出這份「最常唸錯音」清單。

單口喜劇演員、在Babbel Live擔任教師的圖瑪(Esteban Touma)說：「美國新聞播音界在報導重要體育賽事、新興網路潮流，還有剛冒出頭的名人時，對於今年這些新字和新人名感到很頭痛。」

以下是今年最常被唸錯的字：

● Omicron：發音AH-muh-kraan或OH-mee-kraan，新冠病毒變異株，最先在11月被發現，世界衛生組織(WHO)命名為Omicron，未按照希臘字母順序，跳過Nu和Xi，引發討論。

● Shein：發音SHEE-in，中國快時尚品牌，積極使用網紅大軍，拍攝試穿影片，人氣爆發式成長。

● Cheugy：發音為CHOO-gee，這個字主要流行於Z世代(Gen Z)，用來嘲笑那些過時、不符合流行審美的事物，通常是指千禧世代那一輩的潮流。

● Eilish(怪奇比莉)：發音EYE-lish，她今年發行專輯H「怪樂的不得了」(Happier Than Ever)入圍葛萊美獎「年度最佳專輯」，將於明年1月31日頒獎。

● Ethereum(以太坊)：發音ih-THEE-ree-um，另一個今年飆漲的加密貨幣。

● Kelce(凱爾西)：發音KELs，費城老鷹隊球員傑森．凱爾西今年在廣播節目中表示，他的隊友和媒體多年來都把他和弟弟崔維斯‧凱爾西(Travis Kelce)的姓氏唸錯了。

● Chipotle：發音為chih-POHT-lay，是今年蔚為風行的連鎖快餐店，但對於老一輩而言，要把店名唸對實在太難。

● Dogecoin(多吉幣，又稱狗狗幣)：發音為DOHJ-coin，是一種加密貨幣，因為馬斯克(ElonMusk)的支持而幣值大漲。

Omicron 費城 葛萊美

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