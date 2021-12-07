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前總統川普遭抵制從未參加 拜登出席甘迺迪中心榮譽獎

編譯陳韻涵／綜合6日電
拜登5日下午在白宮主持款待甘迺迪中心榮譽獎得主等嘉賓的典禮。(美聯社)
拜登5日下午在白宮主持款待甘迺迪中心榮譽獎得主等嘉賓的典禮。(美聯社)

第44屆甘迺迪中心榮譽獎(Kennedy Center Honors)5日晚在華府甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center Opera House)登場，拜登總統伉儷連袂出席典禮，恢復總統參與此盛會的傳統；前總統川普任內都未參加。

本屆甘迺迪中心榮譽獎致敬摩城(Motown)唱片公司創辦人高迪(Berry Gordy)、「周六夜現場」(Saturday Night Live)節目製作人麥可斯(Lorne Michaels)、女演員兼歌星貝蒂米德勒(Bette Midler)、歌劇演唱家狄亞茲(Justino Díaz)，以及傳奇歌手瓊妮米契爾(Joni Mitchell)。甘迺迪中心榮譽獎創立於1978年，通常每年頒發一次，表揚藝文界人士的終身成就和對美國文化的貢獻。

今年活動象徵政治正常化，拜登總統偕第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)出席，這是甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮2016年以來，首位出席的民主黨總統。

前總統川普與前第一夫人梅蘭妮亞2017年入主白宮後，許多藝文人士揚言若川普出席便會抵制出席這場白宮盛宴，川普主政時期取消白宮向獲獎者致敬的傳統活動，連續三年缺席甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮。

拜登5日下午恢復這項活動，邀請約150名賓客到白宮東廂同歡。

他說：「我們歡迎各位回來，因為你們，我們的國家更強大且生氣勃勃。」

拜登頌揚獲獎藝術家的成就，以及協助他們創造並感動眾人的「第六感」。

他稱讚狄亞茲的「靈魂之聲」、高迪打造美國唱片史上最經典的事業之一，並開麥可斯玩笑說：「終於論到我講他了」；麥可斯的「周六夜現場」節目經常調侃歷屆總統和當紅演員。

拜登最後向瓊妮米契爾致敬，稱她的「歌詞與旋律打動許多人的內心深處」。

去年受新冠肺炎疫情影響，第43屆頒獎典禮延後到今年5月舉行，典禮時間與規模大幅縮減，觀眾席空無一人。

此次活動內容將剪輯成電視節目，訂22日在「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)播出。

拜登 白宮 川普

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