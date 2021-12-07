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allyship… Dictionary.com列為2021年度代表字

記者顏伶如／綜合報導
出現於1800年代中期的字彙「結盟」(allyship)，獲選為字典網站Dictionary.com公布的2021年度代表字。(美聯社)
出現於1800年代中期的字彙「結盟」(allyship)，獲選為字典網站Dictionary.com公布的2021年度代表字。(美聯社)

出現於1800年代中期的字彙「結盟」(allyship)，獲選為字典網站Dictionary.com公布的2021年度代表字。平均每個月有7000萬網友前往Dictionary.com網站查詢字詞。

Dictionary.com網站內容督導凱利(John Kelly)對美聯社指出，allyship雖然是存在已久的古老用字，但今年11月才被列入Dictionary.com。

對於allyship獲選為年度代表字，凱利表示：「某些人可能覺得頗為意外。」他表示，過去幾十年間，allyship字義出現演進，變得更具細微差別，也更帶有特定涵義，「這個字仍在持續進化當中，我們看到了各種不同的進化方式」。

根據Dictionary.com網站註解，allyship有兩種字義：某位人士扮演倡議角色，主張應該包容遭到邊緣化或政治化的非成員，以及屬於傳統定義的「為了共同動機目標而彼此合作的個人、團體或國家」。

網站字義解釋顯示，allyship一字與「同盟」(alliance)不同，後者為「個人、家庭、政府或組織之間的行動或利益集結」。

美聯社報導，allyship的第一種字義在2000年代中期突然變得流行，迄今仍然蓬勃發展。明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)2020年5月底被白人警察以膝蓋壓頸致死後，隨著要求種族正義的示威抗議在美國各地蔓延，同情佛洛伊德的白人盟友越來越多，allyship的使用也變得頻繁。

在佛洛伊德遭警謀殺案之前，非同性戀人士加入為男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)爭取平權的倡議運動，反對LGBTQ族群遭受壓迫、歧視與邊緣化，也都被稱之為allyship。

凱利表示，今年許多企業、組織透過非常高調的方式，公開宣導多元化、平權、包容等理念，「Allyship一詞與這些社會運動息息相關，而在學校教室裡，批判種族理論(critical race theory，CRT)受到熱烈討論，而allyship也與批判種族理論有著關聯」。

他表示，美國去年出現新冠疫情之後，老師、第一線勞工以及居家避疫期間必須兼顧工作與照顧兒女的職業婦女，都獲得了越來越多盟友的支持。

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