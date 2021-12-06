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川普染疫還叫外賣 點了2大麥克+2麥香魚堡+1巧克力奶昔

編譯柯立偉／綜合5日電
川普(前左)愛吃速食，甚至在訪問日本時，在東京與首相安倍晉三(前右)進行漢堡午餐會。(美聯社)
川普(前左)愛吃速食，甚至在訪問日本時，在東京與首相安倍晉三(前右)進行漢堡午餐會。(美聯社)

前總統川普任內白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)下周將出版爆料新書「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)，川普大力稱讚這本書是「給所有想了解政治、真相與我們偉大的政府的民眾一份令人難以置信的聖誕禮物」；書中除了各大媒體接報導的「選舉辯論前染新冠」的消息外，也大談川普對於速食的熱愛，甚至在染疫治療期間，都不忘叫外賣把麥當勞餐點直送總統病房。

川普愛吃速食眾所周知，他的前助理李萬多夫斯基(Corey Lewandowski)與柏西(David Bossie)之前就爆料過，川普的餐桌上最常出現的四種食物分別是麥當勞、肯德基、披薩餅與健怡可樂；如果點麥當勞，通常他一次會點兩個大麥克(Big Macs)、兩個麥香魚堡(Filet-of-Fish sandwiches)和一個巧克力奶昔；換句話說，川普吃一餐麥當勞所攝取的熱量就大約2500大卡，是他這個年紀的人每日建議攝取量的上限。

此外，川普在當上總統之前，就已經為麥當勞和必勝客拍攝多支商業廣告，大眾早已習慣把速食和川普畫上等號；再加上當選總統以後又在白宮內為來訪賓客設置了一個吃速食專用的桌子，川普與速食品牌間的關聯進一步深植人心。

白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)在2016年川普競選時就說過：「速食是美國餐飲文化的代表，因此這個形象很符合川普的人設，我很難想像喜萊莉‧柯林頓(Hilary Clinton)啃炸雞的模樣；川普特別愛一邊吃炸雞一邊讀華爾街日報，這對他來說簡直是絕配。」

不過，川普對速食的鍾愛自然也是速食對他的健康的威脅，在他就任總統後的第一次例行性健檢中，他的身體質量指數(BMI)明顯超標，身高6.3呎而體重達239磅，逼近「過重」的上限，離最不健康的「肥胖」等級只差1磅；當時醫師就建議川普減少速食攝取，但他依舊如故。

川普愛吃速食，甚至在訪問日本時，在東京與首相安倍晉三進行漢堡午餐會。(美聯社)
川普愛吃速食，甚至在訪問日本時，在東京與首相安倍晉三進行漢堡午餐會。(美聯社)

川普 麥當勞 白宮

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