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全家七口拿槍 肯塔基州共和黨聯邦眾議員聖誕照惹議

編譯陳韻涵／綜合5日電
肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西(前排左)一家人舉槍拍聖誕照，引發爭議。(路透)
肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西(前排左)一家人舉槍拍聖誕照，引發爭議。(路透)

肯塔基州共和黨聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)4日在推特(Twitter)上發布一家人各拿一把步槍與聖誕樹合影的全家福照片，圖說寫著「聖誕快樂，聖誕老人帶來子彈」；密西根州牛津高中上月30日發生四死七傷的校園槍擊慘案，馬西此舉招致批評。

馬西上傳的照片顯示，他與妻子及五個小孩各拿一把長短不一的突襲步槍，分兩排或坐或站，與聖誕樹合影。

馬西在推特上圖文並茂寫道，「聖誕快樂(聖誕樹圖案)，聖誕老人帶來子彈(禮物符號)。」

他的照片迅速吸引眾人點讚、轉推和正反兩極的評論，擁槍派則盛讚馬西的作為，反對擁槍的人士批評馬西對於校園槍擊血案麻木不仁。

右派政治名嘴波索比克(Jack Posobiec)讚賞馬西的推文，推文寫道「想看更多」。 

馬西發文後，佛羅里達州帕克蘭校園槍擊案的一名罹難者父親接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問，談及牛津高中慘案時說，馬西的行為凸顯他對於頻繁發生的槍枝悲劇無感，「這是個大問題，民選領袖的品味糟糕，我不知道他們是否試圖展現諷刺或覺得有趣，這是很糟糕的貼文。」

不少推特使用者認同這名父親的感受，一人寫道，「密西根校園槍擊案罹難學生的葬禮還沒舉行，學子被槍殺仍無法阻止這名共和黨眾議員舉槍歡慶。」

另一名推特使用者點名聯邦調查局(FBI)寫道，「FBI，我想舉報下一場大規模屠殺案。」

伊利諾州共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)則推文寫道，「我支持憲法第二修正案，但不支持擁槍，這是槍枝崇拜。」

有人在回應中嘲諷，呼叫亞馬遜(Amazon)的語音助理Alex：「用一張圖顯示美國人的各種問題。」

另有人同情槍擊案罹難者，寫道「既然我們要分享全家福，這是我的版本，這張照片是我和潔米(Jaime)的合照，而這張是她在帕克蘭校園槍案後長眠之處。」 

槍擊 推特 眾議員

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