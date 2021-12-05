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周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價的5大策略

編譯李京倫／報導
美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）
美國消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

這一波通膨壓力讓萬物齊漲。華爾街日報報導，精明的企業不會大張旗鼓漲價，以免引發消費者抵觸，而會選擇巧妙的定價策略，以不易察覺的方式達到漲價目的。

以下是企業暗中漲價的幾種常見方式。

1.拆分服務，降低品質，縮減顧客獎勵計劃

美國國內航線平均機票價格與25年前大致相當，但航空公司已找到隱蔽方式提高收費。首先，航空公司將服務拆分開來，無論是託運行李、提前登機、選座位、用餐等服務，乘客都得另外掏錢。

其次，從座椅間距、寬度、材質以及大小來看，飛機座位品質都大幅下滑，這意味消費者從票價中獲取的價值要少得多。第三，許多航空公司都在逐步侵蝕「常客」飛行里程的價值，因此與1996年相比，常客的出行成本也增加了。

2.縮水式通膨和加量式附加費

縮水式通膨是食品業的慣用做法，指的是維持原有價格，但減少單位商品的重量、數量或體積。

很多購物者都覺得，帶有「家庭裝」或「超大裝」字樣的商品按單位價格計算會更便宜，但往往並非如此。商家通常把大包裝商品的價格定得更高，從而賺取更多利潤。這種提價方式稱為「加量式附加費。」

3.減小促銷力度、提高免運費門檻

4.會員費的沉沒成本

倉儲式會員店的大部分消費者幾乎總是忽視會員費這筆初始費用，即便還要定期續費也依然如此。他們計算商品實際價格時，不考慮會員費。會員費掩蓋了消費者支付的實際價格，這也是好市多（Costco）等企業成功的祕訣。

5.推出品質更高、價格也更貴的新品，無形中抬高商品價格

好市多 華爾街 利潤

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