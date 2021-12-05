拜登隨扈長得好像湯姆克魯斯 網友狂喊「想被逮捕」

美國總統拜登日前和家人前往麻薩諸塞州南塔克特島度過感恩節假期。當地民眾原本想一睹美國總統風采，卻被一名長得很像湯姆克魯斯的隨扈吸引目光。(取材自推特)

英國每日郵報報導，美國總統拜登 日前和家人前往麻薩諸塞州南塔克特島（Nantucket）度過感恩節假期，美國特勤局特工也隨行保護拜登安危。

當地民眾想一睹美國總統風采，卻被一名帥氣隨扈吸引目光，忘記自己是來看拜登的。當地居民麥特還拍了影片上傳TikTok，引起百萬網友熱議這名隨扈很像年輕時的知名好萊塢男星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，狂喊想嫁給他或是被他逮捕。

麥特在影片旁註解，「忘了總統吧，這位特工看起來很讚」，累積至少240萬觀看人次。影片中的隨扈穿著深色風衣和毛衣，腰間繫了皮帶和穿著卡其褲，並戴著墨鏡。

網友表示，他很像年輕時的湯姆克魯斯，紛紛詢問他的姓名及是否單身，還說「我覺得我的稅金用在正確的地方」、「他用性感保衛國家」、「有誰知道如何被他逮捕」，也有人說他很像電影 「捍衛戰士」(Top Gun)的湯姆克魯斯。還有人證實他們曾與這名隨扈共事，並說「我敢保證他絕對是地球上最性感的人類之一」。