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地下水也是我的 密西西比州控田納西州搶水 敗訴

編譯洪毅／綜合4日電

聯邦最高法院日前做出判決，全體大法官一致認定田納西州曼菲斯(Memphis)有權在市內抽取地下水，儘管該地下水源為鄰州的密西西比州聲稱擁有。

此水資源糾紛可追溯至2005年，密西西比州指控，公營公用事業公司「曼菲斯水電煤氣局」(Memphis Light, Gas and Water，MLGW)所抽的地下水，實為「克萊朋含水層」(Claiborne Aquifer)的一部份，而該含水層應屬密州。

也就是說，密西西比州指控曼菲斯「竊水」，每日以數千萬加侖計，因此主張曼菲斯政府及MLGW應向密州支付6億1500萬元；若法院認可此事，對MLGW來說是財務上的嚴重衝擊。

一個多世紀以來，最高法院對於各州天然資源的糾紛，都主張「公平分配」(Equitable apportionment)，也就是州界地面上的水資源為各州共享；而此案的爭點就是，公平分配原則是否適用地下含水層。

最高法院的判決中認定，「公平分配」原則同樣適用於地下水；裁決書上說，雖然每一個州對境內河床等水域有完全的管轄權，但是這不代表對於在州界之間流動的水域，也能夠有自由掌控它的權力。

曼菲斯市長斯特里克蘭(Jim Strickland)表示，最高法院的判決是該市「歷史性的重大勝利」，經過多年的法律糾紛後，曼菲斯市民從此可安心享用含水層的水；密西西比州檢察長辦公室則說「尊重最高法院的決定」。

密西西比州 田納西州 大法官

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