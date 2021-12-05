我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

快搶 來去住「小鬼當家」電影豪宅 一晚只收租25元

編譯林梅婕／綜合4日電
聖誕節經典電影「小鬼當家」的主場景、位於芝加哥的麥卡利斯特一家的豪宅即將登上出租平台Airbnb開放日租，一晚只要25元。(Getty Images)
聖誕節經典電影「小鬼當家」的主場景、位於芝加哥的麥卡利斯特一家的豪宅即將登上出租平台Airbnb開放日租，一晚只要25元。(Getty Images)

聖誕節經典電影「小鬼當家」(Home Alone)的影迷一定還記得電影主場景、位於芝加哥的麥卡利斯特(McCallister)一家的豪宅；這棟豪宅即將登上出租平台Airbnb開放日租，而且一晚只要25元。

Airbnb宣布，12月12日將有四位民眾前來體驗男主角凱文(Kevin McCallister)當年在這棟屋裡度過聖誕的情節；而劇中飾演總是霸凌凱文的哥哥巴斯(Buzz)、男星戴文·雷特瑞(Devin Ratray)當天將親自招待客人入住。

聖誕節經典電影「小鬼當家」 飾演凱文的麥考利克金。(Getty Images)
聖誕節經典電影「小鬼當家」 飾演凱文的麥考利克金。(Getty Images)

雷特瑞在聲明表示：「你可能不記得我了，因為我的角色不是個和善的人。但我已經長大了，在這個假期裡，我很樂意和大家分享我的家、甚至我的披薩，但記得別再讓我的寵物蜘蛛Axl跑了！」

據芝加哥媒體報導，屋主身分並未公開；但有興趣的民眾可於12月7日中部時區下午1時至Airbnb網站預訂。

儘管看不到飾演凱文的麥考利克金(Macaulay Culkin)，但有如電影第一集中的經典場景，屋內將充滿溫馨的聖誕裝飾、閃爍的燈飾以及精心布置的聖誕樹；當然，電影裡的秘密陷阱也少不了，不過別擔心，這次將會由客人親自動手製作陷阱。

Airbnb也表示，他們希望所有賓客都能「舒服地過個和電影一樣的聖誕節」；如同雷特瑞所言，屋內也會有一隻捕鳥蛛(Tarantula)，但最棒的是，客人們離開時還能將「小鬼當家」樂高組玩具帶回家。

「今年的聖誕假期，我們將照著我弟弟的規矩，這代表大家可以盡情享用垃圾食物、看一堆垃圾劇、偷用我爸的刮鬍膏，還有選擇你們喜歡的『當家』計畫把竊賊趕走。」雷特瑞重申：「但切記，離我的房間遠一點！」

歷時30年後，該劇又推出續集「小鬼當家：甜蜜之家」(Home Sweet Home Alone)，並於影音串流平台Disney+播出；客人們在狂歡後，也可靜下來觀賞這部電影。

<

電影 聖誕節 芝加哥

上一則

失業金被追討 失聰工人怒告維吉尼亞州政府

下一則

認了暗助涉性騷州長哥哥 電視主播克里斯葛謨遭CNN開除

延伸閱讀

「小鬼當家」芝加哥豪宅開放出租 1晚只要25元

「小鬼當家」芝加哥豪宅開放出租 1晚只要25元
MLB／道奇球場外野變成溜冰場 投手牛棚坐著聖誕老人

MLB／道奇球場外野變成溜冰場 投手牛棚坐著聖誕老人
梅艷芳兄控電影「梅艷芳」侵權 梅媽：財迷心竅

梅艷芳兄控電影「梅艷芳」侵權 梅媽：財迷心竅
短視頻玩出樂趣 江華預告全面復出 將接拍電影

短視頻玩出樂趣 江華預告全面復出 將接拍電影

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元