傳統「核心家庭」不及1/5 62年來最低 獨居逾3700萬人

已婚伴侶及未成年子女組成的「核心家庭」比率為1959年以來最低水平。(Getty Images)

聯邦人口普查 局(The Census Bureau)最新統計結果顯示，全美有1億3000萬戶家庭中，由已婚伴侶及未成年子女組成的「核心家庭」(nuclear family)約有2310萬戶，僅占17.8%，為1959年以來最低水平。

1970年全國核心家庭比例為40%，去年為18.6%，今年再下滑至17.8%，顯示家庭結構正在大幅變化。

核心家庭比例大幅下降的原因，包括因疫情 延遲結婚登記，以及出生率持續下滑。資料顯示，現今女性初次結婚的平均年齡為28.6歲，在1950及1960年代，女性結婚的平均年齡為20.4歲。

2021年男性初次結婚的平均年齡為30.4歲。

2019年第二季度美國生育率為每1000人生育58.5人，2021年第二季度美國生育率跌至每1000人生育55.4人。

全國獨居人口比率也較過去多；全美成年人與配偶一同居住的比例為50%，十年前為52%。

2021年初，全國有超過3700萬的成年人獨自居住，2011年獨居的成年人約3300萬人；1960年代有高達87%的成年人與配偶住在一起。

此外，與未婚伴侶同居的成年人也增加，從7%上升到8%。

數據也顯示，現今成年人不婚的比率越來越高；2021年15歲以上的人口中有34%的人未曾結婚，相較於1950年的23%上升許多。

以上統計數據來自2021年現住人口調查(CPS)的年度社會和經濟補編(ASEC)。