認了暗助涉性騷州長哥哥 電視主播克里斯葛謨遭CNN開除

利用職務之便，替醜聞纏身的前州長哥哥安德魯．葛謨(左)關說的有線電視新聞網當家主播克里斯·葛謨(右)，4日下午被開除。(美聯社)

前紐約州長葛謨 的弟弟、有線電視新聞網(CNN)主播克里斯·葛謨(Chris Cuomo)4日被正式解職，CNN發表聲明說，解職「即刻生效」。

CNN表示：「克里斯11月30日被停職，在有傳聞指他涉嫌幫助及為哥哥辯護後，我們聘請有公信力的律師事務所展開調查。調查期間浮出新的訊息，因此決定將其解職，並立刻生效。」

克里斯是在哥哥葛謨的州長任內被控性侵 後為其提供協助。

數月前傳出克里斯與州長辦公室的關係密切，結果細節在州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布的調查文件中曝光，顯示克里斯作為CNN主播還為其哥哥葛謨工作，事實上等於不領薪的助理。

CNN表示：「儘管已經解職，但必要的調查仍要進行。」

詹樂霞的調查文件包括克里斯與州長的多位助理和盟友互通的簡訊，暴露出不當的裙帶關係，顯示葛謨在面臨多位女性的公開性侵指控之際，克里斯表示要利用他在媒體的人脈關係，來協助葛謨的辯護團隊。他在哥哥辭職的當天曾在電視報導中說：「這一局面超出了我的想像。」

但克里斯表示，他主播的節目從未報導過哥哥的性騷擾 醜聞，也沒有試圖干擾CNN的報導，但承認醜聞爆光後他試圖站在哥哥的身邊，「我不是他的顧問，而是弟弟，我什麼都管不了，而是傾聽和提供我的意見。」

在葛謨遭到指控和飽受爭議之際，克里斯主持的CNN「葛謨黃金時刻」(Cuomo Prime Time)節目始終沒停，而且收視率高，顯示出管理層對葛謨的支持；但CNN部分員工當時就對克里斯違反新聞規範的行為不滿，看到詹樂霞公布的調查文件，他們更是忿忿不平。

CNN高層在調查文件公布當天表示，閱讀數千頁的文件需要數日，但次日便稱文件內容值得重視，應將克里斯停職；停職後CNN聲明說：「克里斯承認為其哥哥的助理提供諮詢，違反了新聞準則；但我們也知道他的處境獨特，我們理解他的家庭第一、工作第二的態度。然而調查文件表明，他在哥哥問題上的介入比我們知道的更多，因此我們採取了停職措施。」