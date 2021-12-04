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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

通膨壓力下 高收入族群也光顧1元店

記者顏伶如／綜合報導
通貨膨脹壓力下，就連較高收入族群也到一元商店採購。(美聯社)
通貨膨脹壓力下，就連較高收入族群也到一元商店採購。(美聯社)

一元商店(dollar stores)主力顧客長期以來以低收入族群、偏鄉地區居民為主，國家廣播公司(NBC)報導，從新冠疫情開始以來，某些中產階級家庭便避開原本採買日常生活所需的一般超市，改為光顧一元商店，如今通貨膨脹壓力之下，就連較高收入族群也到一元商店採購。

「一元雜貨商店」(Dollar General)執行長瓦索斯(Todd Vasos)在2日財報會議上對投資人說，消費者不到知名商店購買定價較高的商品，改為前往一元商店採買，客戶留存率(retention rate)的表現「超過預期」。他說，從9月開始，「一元雜貨商店」便在服務基本客戶族群之外，積極爭取來自更多不同領域的消費者。

根據「一元雜貨商店」公布數據，目前在全美擁有1萬8000家分店，疫情期間積極爭取中產階級家庭上門，業績表現亮麗。

瓦索斯今年6月對投資者說明指出，「一元雜貨商店」主力客戶為家庭年收入4萬元以下的消費者；國家廣播公司報導，在「一元雜貨商店」最新公布報告中，年收入在6萬元至7萬5000元之間的民眾，甚至年收入10萬元的民眾，如今也是「一元雜貨商店」的消費者。

瓦索斯說，到了今年7月底，較高收入消費者到一元商店採買的客戶留存率，比原本估計的數字增加一倍。

阿拉巴馬州音樂創作人兼歌手艾達爾(Kevin Adair)養育四名兒女；他說，妻子卡門在Poshmark網站賣衣服，原本年收入有10萬元，但疫情持續一年多，加上供應鏈危機影響出貨進度，生意已大不如前，他自己的音樂演出機會疫情期間則大幅縮水，目前夫妻兩人合併年收入約在5萬元至7萬5000元之間。

他說，現在經常到「一元雜貨商店」撿便宜，今年所有聖誕禮物都是「一元雜貨商店」的一分錢折價品。

疫情 投資 低收入

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