最高院審理密州墮胎法 大法官羅伯茲有意尋求折衷案

首席大法官羅伯茲日前審理密西西比州禁止妊娠15周墮胎的州法時，發言流露出設法尋求折衷空間的態度。(Getty Images)

密西西比州禁止妊娠15周墮胎 的州法引發訴訟，官司一路打到最高法院，外界對於這起案件的討論，多半聚焦於最高法院將面臨二選一的局面：撤銷密州墮胎禁令並重申1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，或者贊同密州主張。

然而最高法院1日口頭辯論期間，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)的發言卻流露出設法尋求折衷空間的態度，希望讓密州墮胎禁令得以維持，但不會宣布憲法不保護任何形式的墮胎。

紐約時報分析，羅伯茲以何種手法處理這起案件，將對判決結果產生重大影響。

擔任首席大法官期間，羅伯茲擅長在意見對立的案件中從些微差距裡找到突破空間，打造具有循序漸進精神的裁決。

報導指出，與其他五位保守派大法官相比，羅伯茲被廣泛認為對最高法院的影響力較為在意，不希望出現引發民眾痛苦或存有政治爭議的法律改變；當羅伯茲在投票時位於多數票的一方，他也有權指派自己撰寫多數意見書。

根據「羅訴韋德案」以及後來衍生的1992年最高法院判例「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)，若對胚胎可在子宮外存活(fetal viability)前，即大約妊娠24周前的墮胎設限，將構成違憲。

羅伯茲在口語辯論的發言中多次提到，關於胚胎可於子宮之外獨立生存的時間定義，是否能夠進一步提早到懷孕初期。

他說：「如果大家覺得問題關鍵在於選擇權，婦女有權選擇終止妊娠，那便意味著某個時間點可以讓婦女做出公平選擇。」

羅伯茲也對密州以15周妊娠做為界線的規定是否恰當提出質疑；他說：「對我來說，胚胎生存能力與選擇權毫無關聯，但若真的與選擇有關，為何15周的時間不夠做決定？」

羅伯茲在口頭辯論中也對聯邦總律師(Solicitor General，又稱總檢察長)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)說，普瑞洛格闡述了推翻「羅訴韋德案」可能引發的各種問題，但論述基礎是以全面禁止墮胎為前提，但如果事實上根本沒有全面禁止墮胎，普瑞洛格的論理基礎恐將變得薄弱。