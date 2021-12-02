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聯邦新規上路 債主可透過社群媒體討債

編譯周芳苑／綜合1日電
聯邦有討債新規，債主可透過手機社群媒體追債。(Getty Images)
聯邦有討債新規，債主可透過手機社群媒體追債。(Getty Images)

新冠疫情顛覆人們生活，也讓更多人負債，根據剛生效的討債法規，債權人討債管道新增社群媒體，債務人在 Instagram或臉書(Facebook)與人聯絡交友，可能遇上債主。

這是聯邦公平追債法案(The Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA)最新規定，11月30生效，數百萬債務人飽受電郵和短訊轟炸之餘、也會在社群媒體上收到回應聯繫的請求。

該法案在川普政府時期便修改，當時消費者金融保護局(CFPB) 局長克蘭格(Kathy Kraninger)說，其規定是讓收債制度與時俱進。

消費信用報告機構TransUnion調查，截至第三季末，全美7760萬消費者背負至少一筆債務，未償餘額達1880億元。

透過社群網站討債有種種限制，以保護債務人免受不公平對待，例如，透過社群媒體帳戶聯繫時，收債方不可發布公眾或債務人朋友、追隨者可看到的內容，向債務人發送訊息請求加為朋友或聯繫人，必須表態正嘗試收債，而且債務人可選擇不在社群媒體上互動。

追債公司不乏非法經營者，對無辜消費者造成困擾。收債方起訴收債有年限，屆滿後，未償債務禁止催收， 有些公司不擇手段繼續追討。

許多人不知道債務已過期不得被追討，也不知道一旦少量還債，債務效期重新起算。

討債公司非法行為時有所聞，允許社群媒體上討債潛藏風險。

聯邦貿易委員會(FTC)和聯邦、州執法機構共同打擊強迫消費者支付不存在債務的「幻影收債」(phantom debt collection)。一家公司向無辜消費者收取1200多萬元，這些債務通常不存在或已清償；今夏，亞特蘭大一討債公司威脅要逮捕消費者以收取不存在的債務，被勒令關閉。

FTC指出，這些收債方冒充執法人員、律師、調解員威嚇消費者。

收購債務的機構沒有太多債務人訊息，而且只有很少或根本沒有文件，導致債務錯誤或誇大。

消費者金融保護局新任局長喬普拉(Rohit Chopra)說，聯邦法嚴禁收債員虐待和騷擾，除非依法強制執行，否則新收債規則毫無用處。

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