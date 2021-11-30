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密西西比州墮胎案 最高院近期審理 裁定不會有模糊空間

編譯洪毅╱綜合28日電
聯邦最高法院本屆庭期將審理密西西比州墮胎法案。圖為最高法院九位大法官。(美聯社)
聯邦最高法院本屆庭期將審理密西西比州墮胎法案。圖為最高法院九位大法官。(美聯社)

聯邦最高法院本屆庭期將審理的案件中，最受矚目的莫過於密西西比州墮胎法案，因為外界認為，在墮胎議題上，最高法院可能不會有模糊空間，不是認定寬鬆的墮胎權受憲法保障，就是認定絕大多數的墮胎為非法，且其決定可能將引發骨牌效應。

密西西比州的墮胎法案限制絕大多數懷孕15周以上的婦女墮胎，但按照1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)、1992年「全國計畫生育協會訴凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)等過往判例，最高法院應當是不允許各州立法限制懷孕24周內的墮胎限制才是。

因此，最高法院對密西西比州墮胎法案的態度，會直接影響到羅素韋德案及「凱西案」本身；最高法院有可能推翻過往判例，徹底清算、翻轉過去幾十年的墮胎法令，或是在不推翻判例的情況下，對各方說法模糊其詞而捍衛密州法案。

後者的決定，可能同時引發正、反兩方不滿，反墮胎人士主張，羅素韋德案及「凱西案」是「法官造法」，應該廢除；主張寬鬆墮胎的人士則會認為，此舉實與推翻過往判決無異。

聖母大學法學教授傑爾吉斯(Sherif Girgis)就表示，最高法院的決定，很可能不是「在各立場間各行半步」，而是直接採取某一立場。

目前九名最高法院大法官中，只有湯瑪斯(Clarence Thomas)公開對羅訴韋德案表示反對，但是大法官之前對德州較密西西比州更嚴格的「心跳法案」的態度，讓支持較寬鬆墮胎權益人士憂心忡忡。

德州的法案透過「賦權」的方式，形同禁止一切懷孕六周以上的婦女墮胎，由於法案無涉「政府干預人民權利」，讓最高法院不願在確認此案是否合憲之前，頒布臨時禁制令。

最高法院的決定可能將引發骨牌效應；古特馬赫學會(Guttmacher Institute)預期，如果羅訴韋德案被推翻，至少有26個州會提出嚴格限制墮胎權的法令規章。

在密西西比州經營唯一一間墮胎診所的雪農．布魯爾(Shannon Brewer)就表示，最高法院接下來的決定，是她一生中最擔憂的事情。

墮胎 密西西比州 德州

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