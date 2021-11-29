藥物濫用 今年致死逾10萬創新高 多與芬太尼混用有關

濫用藥物者大都混合攝取多種藥物，許多死者體內都含有芬太尼。(Getty Images)

美國服用過量藥物致死的人數創下新高，根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計，今年全美已有超過10萬人死於藥物濫用，專家指出愈來愈多人因同時服用多種藥物而死亡，最新一波藥物濫用問題主要與類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)有關。

數據顯示許多服用古柯鹼、甲基安非他命的個案同時服用芬太尼，全國衛生統計中心(NCHS)安德森博士(Robert Anderson)表示：「可能有超過半數的案例涉及到芬太尼與其他藥物的混用。」

這次最新一波的藥物濫用問題與先前不同，西維吉尼亞大學(West Virginia University)貝瑞博士(James Berry)表示：「實際上我不會稱這為類鴉片藥物氾濫，我會說是成癮氾濫，因為藥物相當多種，而且通常服用不只一種藥物。」

市面上的芬太尼藥品以各種形式流通，圖為舊金山街頭出現錫箔紙包裝的合成芬太尼。(路透)

舊金山加州大學 研究成癮及藥物的西卡羅恩博士(Daniel Ciccarone)指出，目前還不清楚藥物濫用潮是刻意同時服用芬太尼所致，或者從供應端開始出問題，需要進一步調查。

佛蒙特州 負責酒精及藥物濫用問題的衛生官員凱莉．多爾帝(Kelly Dougherty)說：「儘管有危險，有些人仍想服用芬太尼，而有些人則是在不知情的情況下服用芬太尼，這很嚇人。」

佛蒙特州正努力推廣芬太尼試紙，試紙可檢查藥品是否被污染，但多爾帝提醒使用藥物應保持警惕，任何違禁藥品都可能含有芬太尼。

拜登政府今年宣布州政府及地方政府可以用聯邦資金採購芬太尼試紙，希望藉此遏止藥物濫用致死問題。

然而許多專家認為芬太尼正流入更廣大的藥品供應鏈，芬太尼價格便宜，效果明顯，販賣商可能將其混入其他藥品，或者在製造藥物過程中意外沾染芬太尼。

如今仍未有確切的數據能夠解釋為何有愈來愈多藥物濫用死亡的個案體內含多種藥物。

約翰霍普金斯大學公共衛生學院教授薩洛納(Brendan Saloner)指出，芬太尼的問題正漸漸波及更多地區，州及地方政府必須建立疫情期間被忽視的成癮治療及外展服務系統，尤其勒戒服務更是此刻的重點。