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機率不到1% 21周早產兒存活 締造金氏世界紀錄

編譯林梅婕／綜合27日電
這張由阿拉巴馬州大學提供的未註明的照片，顯示仍在醫院的21周早產兒柯提斯‧米恩斯。(美聯社)
這張由阿拉巴馬州大學提供的未註明的照片，顯示仍在醫院的21周早產兒柯提斯‧米恩斯。(美聯社)

布明罕阿拉巴馬州立大學(UAB)附屬醫院去年協助接生一名21周的早產兒柯提斯‧米恩斯(Curtis Means)，該名胎兒在新生兒重症監護中心住院275天後，成功在今年4月出院，突破金氏世界紀錄早產兒存活最久的紀錄。

去年國慶日的夜晚，懷孕才21周又一天的米雪兒‧巴特勒(Michelle Butler)突然分娩，隨即被送往UAB附屬醫院；7月5日下午1時，巴特勒產下一對早產雙胞胎─柯提斯和西艾絲亞(C'Asya)。

UAB兒科醫師席姆斯(Brian Sims)負責接生柯提斯，「數據告訴我們，這麼早出生的嬰兒幾乎沒有存活的機率，」他說：「一般我們也會讓這麼早出生的嬰兒進行「悲憫醫療」(compassionate care)，讓父母有機會可以抱抱他們、珍惜他們僅有的時間。」

當時席姆斯雖然告訴巴特勒他們會盡力而為，但這對雙胞胎存活的機率不到1%；接著他們被送進新生兒重症監護中心，並接上呼吸器輸氧，不幸的是西艾絲亞沒能撐下來。

不過醫師並未因此放棄柯提斯，他也展現了強韌的生命力，每天都有一點點的進步；在持續供氧下，他的心跳和體內涵氧量不斷上升，種種跡象顯示他不停地為自己小小的生命奮戰。

這張由阿拉巴馬州大學提供的未註明的照片，顯示米雪兒‧巴特勒抱著早產兒子柯提斯‧米...
這張由阿拉巴馬州大學提供的未註明的照片，顯示米雪兒‧巴特勒抱著早產兒子柯提斯‧米恩斯；他在新生兒重症監護中心住院275天後，成功在今年4月出院，突破金氏世界紀錄早產兒存活最久的記錄。(美聯社)

布明罕阿拉巴馬州立大學新生兒科助理教授特拉弗斯(Colm Travers)之後探視柯提斯的狀況，對於柯提斯的生命跡象和數據感到驚訝；他表示自己多年研究嬰兒存活的經驗，記不得上一次見到比柯提斯還小的早產兒是什麼時候。

對於如此提前出生的早產兒，維持生命必須按部就班；撐過第一天後，柯提斯的目標變成撐過一周；該院也啟動「黃金周期計畫」(Golden Week Program)，加入呼吸支援、體溫調節、營養補充和感染預防和等多重治療。

經過275天，柯提斯在4月6日成功出院，巴特勒感動地說：「我終於能夠帶他回家，讓我們家的其他孩子感受這份驚喜，我遠永都會記得，這是一段特別的旅程，我也很感謝醫療團隊的協助。」

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