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邦聯特徵街道改名 阿拉巴馬首府哥馬利市面臨罰款

編譯孫梁／綜合27日電
阿州蒙哥馬利市長里德(右)日前主持以民權律師格瑞(中)之名，重新命名的 大道。左為格瑞夫人。(Getty Images)
阿州蒙哥馬利市長里德(右)日前主持以民權律師格瑞(中)之名，重新命名的 大道。左為格瑞夫人。(Getty Images)

阿拉巴馬州首府蒙哥馬利市(Montgomery)的一條大道上月正式更名，原先以邦聯總統命名的大道，如今被冠上一位著名民權運動律師格瑞(Fred D. Gray)的名字，但州檢察長表示，更名違反了保護邦聯遺跡與紀念設施的州法，蒙市必須繳納2萬5000元罰款，否則將面臨司法訴訟。

蒙哥馬利市的Jeff Davis大道被改為佛萊德．格瑞大道，是根據市長里德(Steven Reed)的提議；在面臨州檢察長的罰款和起訴威脅後，這位蒙市的首位非裔市長表示，改名是做了正確的事，「表明我們現在是新的蒙哥馬利市。」

里德說：「我們要尊崇為美國做出貢獻的英雄。但蒙市的許多邦聯遺跡傳遞的訊息卻是，我們仍沉浸在過去，而不是星條旗之下的團結。」

阿拉巴馬州的遺跡保護法規定，任何紀念設施都不能被除名和更改，包括紀念街道與紀念建築。儘管保護法沒有具體說明是與邦聯相關的紀念設施，但州議會2017年批准該法之際，正值阿州許多城市在如火如荼地拆除有邦聯標誌的設施。

州檢察長的發言人表示，檢察長對蒙市的警告，是自遺跡保護法實施以來，首次針對街道更名而採取的行動。

阿州的巡迴法院曾做出裁決，認為遺跡保護法違憲，違反了言論自由權，但裁決2019年被全由共和黨人組成的阿州最高法院推翻。

里德市長表示，儘管遇到法律阻力，但街道更名最終仍可實現，全國各地的支持者表示願為蒙市代付罰款，他也考慮對州檢察長提出反訴，表示「難道我們要為不公正的遺跡保護法繳納罰款？」

1861年成立的邦聯，是所屬各州聚會在蒙哥馬利市做出的決定並定都於此，因此該市被稱為「邦聯的搖籃」。與此同時，蒙市也曾在民權運動中發揮過重要作用，包括知名的「蒙市巴士杯葛運動」。

阿州不少地方寧願繳納罰款也要拆拆除邦聯設施，亨茨維爾郡(Huntsville)去年拆除郡法院的邦聯紀念碑後，向州府繳納了2萬5000元罰金。

阿拉巴馬州 美國 共和黨

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