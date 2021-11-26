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苦等7個月… 感恩節前換心 3歲小女孩圓「心」願

編譯潘勛／綜合25日電
女童德莉拉‧愛德華茲(中)在芝加哥羅瑞兒童醫院慶祝三歲生日。(abc7chicago.com截頻)
女童德莉拉‧愛德華茲(中)在芝加哥羅瑞兒童醫院慶祝三歲生日。(abc7chicago.com截頻)

伊利諾州三歲女童德莉拉‧愛德華茲(Delilah Edwards)苦等七個月後，10月23日終於達成「心」願，在芝加哥羅瑞兒童醫院完成心臟移植手術，本周與另70戶家庭在市區隆納德‧麥當勞餐廳，慶賀孩子們接受治療成功；這也是這間童醫院完成的第400宗心臟移植手術。

「芝加哥太陽時報」(Chicago Sun Times)24日報導，德莉拉天生就心臟左半側發育不全，她才三歲，但已接受過九次手術，其中有些手術不管用。

羅瑞兒童醫院(Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital)醫師們2月告知德莉拉的爸媽，如果要女兒長久活下去，需接受心臟移植；該院兒童心臟衰竭及移植科主任瑟樂許(Phil Thrush)指出，某些小孩接受手術就行，但德莉拉的麻煩較大，不僅因為心臟發育異常，還因為後來出現衰竭。

德莉拉3月入住羅瑞兒童醫院，到了10月，她爸媽接獲通知說有適合的心臟可做移植手術。瑟樂許表示，10月23日的移植手術持續約12個小時，為時在正常範圍，因為外科醫師們得先切除可觀的結疤組織。

瑟樂許表示，術後的前六個月最為關鍵，德莉拉若能撐過一年，「我估計她可以用新換的心臟活超過20年」。

感恩節的前一周，德莉拉穿著粉紅及白色童裝，在隆納德‧麥當勞餐廳的兒童遊戲室跑來跑去，媽媽莎曼莎‧大衛森(amantha Davidson)緊跟在後；大衛森表示，在此之前女兒的氣色很差，非常蒼白，很多時候呈帶灰藍色，現在女兒粉紅粉嫩，自己以前沒看過女兒臉頰有這麼多血色。

愛德華茲一家人25日除了團圓以外，沒安排別的重大事項；大衛森表示，能跟女兒在一起就很高興了。

愛德華茲一家人打算接下來四到六周留在芝加哥，以便能陪伴德莉拉每周多次返院接受檢查；羅瑞兒童醫院每年平均做25到30次心臟移植，是全國最常做這類手術的醫院。

芝加哥 麥當勞 伊利諾州

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