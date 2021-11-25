委內瑞拉無證移民難遣返 拜登新挑戰

大量來自委內瑞拉的無證移民近來非法越境，10月尤甚，為拜登政府的移民政策帶來挑戰。圖為今年6月大批委內瑞拉無證客，涉水渡過格蘭瑞河，非法入境美國。(美聯社)

數月以來，來自委內瑞拉的無證移民 大量非法越境；僅10月，移民當局就在美墨邊境逮捕1萬3406名委內瑞拉移民，是8月以來的兩倍；但由於美國 政府不承認委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的合法性，使來自委內瑞拉移民不像來自海地、墨西哥 、尼加拉瓜等地的非法越境民眾一樣容易遣返，為拜登政府的移民政策帶來挑戰。

華府智庫「移民政策研究」(MPI)主席塞利(Andrew Selee)說：「委內瑞拉現正面臨經濟崩潰、專制統治等問題，因此美國政府不是很願意把好不容易逃出來的難民送回委內瑞拉；只是一旦允許他們留美，無異於鼓勵更多的委內瑞拉民眾湧向美國，因此對於政府而言，這是兩難的決策。」

事實上，拜登政府早在今年3月委內瑞拉移民危機尚未顯現時，就宣布基於人道主義精神，將給予委內瑞拉移民臨時保護身分(TPS)，名額約30萬，允許他們暫時滯美。

由於委內瑞拉公民不需簽證就能入境墨西哥，美國政府已通知墨國希望能收緊對委內瑞拉的簽證政策；國土安全部發言人席爾瓦(Eduardo Silva)日前就表示正與國務院協調，與各國政府針對移民印題展開商議，以敦促移民來源國政府改變原本不願意接收遣返班機的政策；他說：「我們會努力確保安全、有序、符合人道主義的移民程序。」

不過，由於墨國總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)近來與委內瑞拉政府關係升溫，墨西哥政府甚至允許未持有回程機票的委國旅客於墨西哥轉機赴美，因此美國政府目前希望墨國收緊簽證的作法能否起到降低委內瑞拉移民人數的作用還有待觀察。