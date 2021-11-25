曾罹子宮內纖維瘤 50歲婦植入冷凍胚胎終於得子

抱著女兒的蘇西‧雀克斯勒與丈夫東尼‧雀克斯勒，一家三口今年感恩節特別有意義。(取自推特)

曾有子宮內纖維瘤的蘇西‧雀克斯勒(Susie Troxler)50歲時仍產子，她61歲的丈夫東尼‧雀克斯勒初為人父，今年的感恩節對這對夫妻，意義超乎常人。

經過十多年的努力，北卡羅來納州 州高點市心理學家蘇西9月29日終於順利生下女兒麗莉(Lily Antonia Troxler)，夫婦同讚「我們的奇蹟嬰兒」。

生下女兒時還不滿51歲的蘇西說，那感覺「真的超現實。從未婚、到人妻、到人母，我真的還沒來得及消化(其中的奧妙)。」

這對夫妻13年前結婚後，一直希望有小孩，卻無法自然懷孕。一開始，也沒想過嘗試人工受孕，因為兩人都「蠻老派的」。

三年前，在某一機緣下，她接受北卡州寇恩醫院醫師長哈熱維史密斯(Carolyn Harraway-Smith)的建議，去找生育專家，鑒於年紀已長，直接找位生殖內分泌學家。

經診斷，她有子宮類纖維瘤，2019年1月手術拿掉後，專家告訴他們，她仍無法自然懷孕，於是開始嘗試人工受孕，不果，改用捐卵，2019年底，首度把胚胎植入子宮，可惜又不成。2020年新冠病疫大流行，夫婦想成為父母的夢延遲了一年。

今年2月，他倆最後一次嘗試冷凍的胚胎植入，數周後，蘇西獲知，她懷孕了。她說， 「我簡直無法形容。」東尼說，「太驚奇了，也超現實」。

整個懷孕過程相當平順，到了9月29日，由他們的「送子觀音」哈熱維史密斯醫師親自剖腹，迎來麗莉。

哈熱維史密斯說，「那真是美麗、令人興奮又平靜的一刻。」女兒出世那一刻，蘇西嘴裡不斷吟唱聖歌。「產房裡每個人都興奮莫名 -- 健康、快了又美麗的嬰兒誕生了！」

年過半百，首度為人父母的雀克斯勒，如今慣常過照顧嬰兒而睡眠不足的日子，但那是他們千金不換的寶貴經驗。年逾六旬的老爸，更不時盯著女兒的臉龐，欣賞她紅咚咚的小指頭。

半百老媽說，「不管父母年紀多大，孩子該來的時候就會來。我家的情況不就如此？她是我們的奇蹟寶貝(miracle baby)。」