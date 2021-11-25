解決無證移民身分 改革法案有望獲參院立法程序官允許

對於規模1兆7500億元的人力基礎建設法案，民主黨 希望能透過預算協調程序改革移民 法案，為無證移民解決身分問題。Axios新聞網站報導，參院 立法程序官(parliamentarian)可能同意民主黨策略。

報導指出，消息人士透露，參院立法程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)23日與民主黨國會助理見面商討移民改革項目，討論結果並沒有排除在「重建美好未來」(Build Back Better)法案當中增列移民改革條款。

根據民主黨提案，移民改革條款將讓數以百萬計無證移民得以申請工作證以及旅行證件，也可以獲得免遭遣返的暫時保護。

知情人士說，參院立法程序官將於未來幾周做出最後決定，目前並沒有確切日期。

民主黨承諾將在社會安全網及對抗氣候變遷法案當中，納入移民改革條款。但先前麥唐諾已有兩度拒絕在社會安全網法案列入移民條款的前例，僅與政府預算有著直接影響的極少部份條文獲准列入。

民主黨兩次遭拒前例，都是為無證移民提供合法身分的條款。第一次提議為800萬無證移民提供入籍管道，第二次則是提議修改過時的移民登記系統，以便讓某些無證移民取得綠卡。麥唐諾以「重大的政策改變」(weighty policy change)為由，拒絕讓條款列入預算協調程序。

報導指出，兩名消息人士說，對於移民改革條款進展感到樂觀，有機會通過「柏德程序」(Byrd Bath)考驗。「柏德程序」是以前任民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員柏德(Robert Byrd)為名，為檢視預算提案是否符合參議院議事規則的標準。

許多民主黨人將社會支出法案視為落實移民改革政策的最佳機會，但由民主黨籍眾議員起草的提案內容，最後能否在參院獲得參院立法程序官同意，仍是未知數。