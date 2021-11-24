黑五購物節提前開始 特價不多 買禮多花886元

聖誕節日購物季雖提前開始，但今年由於通膨和供應鏈不暢等原因，打折商品並不多。（美聯社）

隨著感恩節假期及黑色星期五購物節的到來，市場上的需求量日益增加，許多零售商 及網路商店均表示人們在疫情 壓力下已緊繃兩年，因此看好這一波商機；然而，受疫情影響，全球供應鏈 被打亂，多間實體商店出現供貨滯後的狀況，引起消費者不滿，店員也成為顧客砲轟對象，令許多第一線服務人員直呼無辜。

供應鏈亂 零售店員也遭殃

密西根州一位寵物店店員伊莎貝拉．柏羅斯(Isabela Burrows)表示，現在很多商品不是未到貨就是漲價，導致客人從來沒給過好臉色；她說：「我每天都會被問至少六次『還有貓砂嗎？』之類的問題，再加上許多商品漲價，很多顧客會用很難聽的字眼『宣洩』不滿；我試著跟他們解釋現在原料短缺，但客人都『有聽沒有到』，不會想到我們也很無奈。」

供貨不足的狀況已深深影響市場上幾乎每一個產業，從寵物店到廚具店，幾乎所有民生必需品都面臨相同壓力；廚具及家具零售商威廉-索諾瑪(Williams-Sonoma)紐約店經理潔西卡．里文柏格(Jessica Rivenburgh)指出，有觀察到近期許多客人因為訂購的東西延遲而發火，再加上疫後招工不易，常常發生顧客上門卻無人招呼的狀況。

疫後難招工 顧客無人招呼

她說：「我們店算不錯了，目前人手算夠，庫存量也還足夠應付感恩節假期和黑色星期五的購物高峰，但我們常遇到大呼小叫的客人，擺著好像我們欠他幾百萬似的臭臉頤指氣使，結果搞了半天才發現是隔壁店的客人，因為隔壁店人手不足無人招呼，跑來我們店大吵大鬧。」

商務諮詢公司AlixPartners全球零售業部門主管賓斯(Joel Bines)表示，現在愈來愈多消費者漸漸意識到勞動力短缺和全球供應鏈出問題，但整體而言，還是沒辦法給第一線的服務人員更多的寬容。

雖然今年的購物檔期碰上種種問題，市場上對於本季的營收還是相當樂觀；全國零售聯盟(NRF)預估，今年因疫情較去年趨緩，出現報復性消費心態，比起去年同期只有51%民眾願意到實體商店購物，今年願意出門採買的民眾上升到64%，因此即便售價因供應鏈問題難有折扣空間，平均得多花886元買禮物，但因需求強勁，零售商整體銷售額仍有望增加10%。