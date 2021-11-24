我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節租車好貴 紐約1天261元 比去年漲66%

喬州非裔被殺 拖74天未控罪 地區檢察官罕見被起訴

黑五購物節提前開始 特價不多 買禮多花886元

編譯柯立偉／綜合24日電
聖誕節日購物季雖提前開始，但今年由於通膨和供應鏈不暢等原因，打折商品並不多。（美聯社）
聖誕節日購物季雖提前開始，但今年由於通膨和供應鏈不暢等原因，打折商品並不多。（美聯社）

隨著感恩節假期及黑色星期五購物節的到來，市場上的需求量日益增加，許多零售商及網路商店均表示人們在疫情壓力下已緊繃兩年，因此看好這一波商機；然而，受疫情影響，全球供應鏈被打亂，多間實體商店出現供貨滯後的狀況，引起消費者不滿，店員也成為顧客砲轟對象，令許多第一線服務人員直呼無辜。

供應鏈亂 零售店員也遭殃

密西根州一位寵物店店員伊莎貝拉．柏羅斯(Isabela Burrows)表示，現在很多商品不是未到貨就是漲價，導致客人從來沒給過好臉色；她說：「我每天都會被問至少六次『還有貓砂嗎？』之類的問題，再加上許多商品漲價，很多顧客會用很難聽的字眼『宣洩』不滿；我試著跟他們解釋現在原料短缺，但客人都『有聽沒有到』，不會想到我們也很無奈。」

供貨不足的狀況已深深影響市場上幾乎每一個產業，從寵物店到廚具店，幾乎所有民生必需品都面臨相同壓力；廚具及家具零售商威廉-索諾瑪(Williams-Sonoma)紐約店經理潔西卡．里文柏格(Jessica Rivenburgh)指出，有觀察到近期許多客人因為訂購的東西延遲而發火，再加上疫後招工不易，常常發生顧客上門卻無人招呼的狀況。

疫後難招工 顧客無人招呼

她說：「我們店算不錯了，目前人手算夠，庫存量也還足夠應付感恩節假期和黑色星期五的購物高峰，但我們常遇到大呼小叫的客人，擺著好像我們欠他幾百萬似的臭臉頤指氣使，結果搞了半天才發現是隔壁店的客人，因為隔壁店人手不足無人招呼，跑來我們店大吵大鬧。」

商務諮詢公司AlixPartners全球零售業部門主管賓斯(Joel Bines)表示，現在愈來愈多消費者漸漸意識到勞動力短缺和全球供應鏈出問題，但整體而言，還是沒辦法給第一線的服務人員更多的寬容。

雖然今年的購物檔期碰上種種問題，市場上對於本季的營收還是相當樂觀；全國零售聯盟(NRF)預估，今年因疫情較去年趨緩，出現報復性消費心態，比起去年同期只有51%民眾願意到實體商店購物，今年願意出門採買的民眾上升到64%，因此即便售價因供應鏈問題難有折扣空間，平均得多花886元買禮物，但因需求強勁，零售商整體銷售額仍有望增加10%。

供應鏈 疫情 零售商

上一則

40年冤獄 被控殺3人 密蘇里州62歲非裔男獲釋

下一則

今年感恩節 美逾2億人完全接種 聚會氣氛濃

延伸閱讀

洛市長好萊塢影星助力 數千人分享感恩節火雞餐

洛市長好萊塢影星助力 數千人分享感恩節火雞餐
感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰
紐約市感恩節長周末 大眾運輸運營時刻有變動

紐約市感恩節長周末 大眾運輸運營時刻有變動
快看世界／表達感激禮節各不同 各國如何慶祝感恩節？

快看世界／表達感激禮節各不同 各國如何慶祝感恩節？

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56

超人氣

更多 >
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪