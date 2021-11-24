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美國防部成立任務小組 專門調查UFO

中央社／華盛頓23日綜合外電報導

美國國防部今天宣布，將成立一個新的任務小組，取代既有單位，專門調查管制空域內的「不明飛行物」（UFO）活動。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）與海軍領導的不明空中現象專案小組6月公布1份有關UFO的重要報告，內容涵蓋2004年到今年共144起「不明空中現象」（UAP），其中僅有1起可歸因為「空中雜波」，其他都無法解釋。報告也說，目前缺乏足夠資料，因此無法確定目擊事件中的神秘飛行物體性質為何。

路透社報導，這個新成立的小組稱為「空中目標識別與管理同步小組」（Airborne Object Identification and Management Synchronization Group，AOIMS），將由國防部情報次長、聯合參謀部主任以及國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）官員共同監督。

國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）透過聲明指出：「管制空域內的不明空中現象不僅會對機組人員構成潛在飛安風險，同時也會對國安形成潛在挑戰。」

五角大廈表示，AOIMS將接替海軍的「不明空中現象任務小組」（Unidentified Aerial Phenomena Task Force），負責偵查、辨識並判斷飛行物屬性，同時也需要評估並減低相關風險。

早自1940年代以降，美國軍方一直企圖轉移、化解、否認UFO目擊事件。不過，6月的報告發布後，1名高階官員透露，他們並未排除不明空中現象與外星飛行器有關的可能性。

美國 國防部 五角大廈

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