美國防部成立任務小組 專門調查UFO

美國國防部 今天宣布,將成立一個新的任務小組,取代既有單位,專門調查管制空域內的「不明飛行物」(UFO)活動。

美國國家情報總監辦公室(ODNI)與海軍領導的不明空中現象專案小組6月公布1份有關UFO的重要報告,內容涵蓋2004年到今年共144起「不明空中現象」(UAP),其中僅有1起可歸因為「空中雜波」,其他都無法解釋。報告也說,目前缺乏足夠資料,因此無法確定目擊事件中的神秘飛行物體性質為何。

路透社報導,這個新成立的小組稱為「空中目標識別與管理同步小組」(Airborne Object Identification and Management Synchronization Group,AOIMS),將由國防部情報次長、聯合參謀部主任以及國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)官員共同監督。

國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)透過聲明指出:「管制空域內的不明空中現象不僅會對機組人員構成潛在飛安風險,同時也會對國安形成潛在挑戰。」

五角大廈 表示,AOIMS將接替海軍的「不明空中現象任務小組」(Unidentified Aerial Phenomena Task Force),負責偵查、辨識並判斷飛行物屬性,同時也需要評估並減低相關風險。

早自1940年代以降,美國軍方一直企圖轉移、化解、否認UFO目擊事件。不過,6月的報告發布後,1名高階官員透露,他們並未排除不明空中現象與外星飛行器有關的可能性。