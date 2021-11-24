沒接種就開除 感恩假期機場安檢缺人手

外界擔憂今年聯邦輸安全局的人力可能不足以應付返鄉人潮。圖為丹佛機場23日大批旅客等著安檢。(美聯社)

感恩節假期將至，全美許多眾返鄉過節，但由於聯邦運輸安全局(TSA)只有60%的員工已完成聯邦政府下達的接種疫苗 令，可能導致大量安檢人員被開除，外界擔憂今年TSA的人力可能不足以應付返鄉人潮。

專家表示，TSA現有雇員中只有60%的員工提交了完整接種疫苗的證明，剩下的40%不是還沒接種，就是還沒繳交接種紀錄卡；如果TSA嚴格執行此「不打就開除」的政策，將導致各機場 安檢人力銳減；但若因此暫不資遣這些員工，大量未接種的人群聚集在機場，很容易導致疫情再度爆發。

TSA局長佩科斯奇(David Pekoske)表示，對於現階段的人力配置相當有信心；他說：「各機場都不會出現混亂的狀況，我有信心能夠有序、順利地為每位旅客進行安檢；預估30分鐘左右就能結束，如果旅客已接受過預檢，更只需要不到十分鐘的時間就能通關。」

針對TSA已接種員工數量太少，可能導致感恩節前資遣大量雇員的問題，佩科斯奇更是不擔心，他表示現在有許多員工已接種至少第一劑疫苗，只是對外公布的數據尚未更新，因此不認為因未接種疫苗而被解雇的安檢人員數量會多到足以影響感恩節假期的人力配置。

佩科斯奇說：「愈來愈多的員工已經接種疫苗，因此今年的感恩節假期，旅客與本局員工都能不必擔心染疫地走完安檢程序；當然，對於過了最後期限仍不接種疫苗的員工，我們會逐案審查其理由，如果不符合宗教或健康因素豁免的要件，這些人還是會失去他們的工作。」

由於TSA員工接種比例過低，外界對於能否順利疏運頗有疑慮，全國公務員工會主席凱利(Everett Kelley)就呼籲拜登 政府將期限推遲至明年1月4日；他說：「除了沒打疫苗以外，TSA本身的離職率就很高，因此如果不推遲接種期限，只會讓本已嚴重的隊伍過長問題雪上加霜。」