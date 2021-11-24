我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

沒接種就開除 感恩假期機場安檢缺人手

編譯柯立偉╱綜合23日電
外界擔憂今年聯邦輸安全局的人力可能不足以應付返鄉人潮。圖為丹佛機場23日大批旅客等著安檢。(美聯社)
外界擔憂今年聯邦輸安全局的人力可能不足以應付返鄉人潮。圖為丹佛機場23日大批旅客等著安檢。(美聯社)

感恩節假期將至，全美許多眾返鄉過節，但由於聯邦運輸安全局(TSA)只有60%的員工已完成聯邦政府下達的接種疫苗令，可能導致大量安檢人員被開除，外界擔憂今年TSA的人力可能不足以應付返鄉人潮。

專家表示，TSA現有雇員中只有60%的員工提交了完整接種疫苗的證明，剩下的40%不是還沒接種，就是還沒繳交接種紀錄卡；如果TSA嚴格執行此「不打就開除」的政策，將導致各機場安檢人力銳減；但若因此暫不資遣這些員工，大量未接種的人群聚集在機場，很容易導致疫情再度爆發。

TSA局長佩科斯奇(David Pekoske)表示，對於現階段的人力配置相當有信心；他說：「各機場都不會出現混亂的狀況，我有信心能夠有序、順利地為每位旅客進行安檢；預估30分鐘左右就能結束，如果旅客已接受過預檢，更只需要不到十分鐘的時間就能通關。」

針對TSA已接種員工數量太少，可能導致感恩節前資遣大量雇員的問題，佩科斯奇更是不擔心，他表示現在有許多員工已接種至少第一劑疫苗，只是對外公布的數據尚未更新，因此不認為因未接種疫苗而被解雇的安檢人員數量會多到足以影響感恩節假期的人力配置。

佩科斯奇說：「愈來愈多的員工已經接種疫苗，因此今年的感恩節假期，旅客與本局員工都能不必擔心染疫地走完安檢程序；當然，對於過了最後期限仍不接種疫苗的員工，我們會逐案審查其理由，如果不符合宗教或健康因素豁免的要件，這些人還是會失去他們的工作。」

由於TSA員工接種比例過低，外界對於能否順利疏運頗有疑慮，全國公務員工會主席凱利(Everett Kelley)就呼籲拜登政府將期限推遲至明年1月4日；他說：「除了沒打疫苗以外，TSA本身的離職率就很高，因此如果不推遲接種期限，只會讓本已嚴重的隊伍過長問題雪上加霜。」

疫苗 機場 拜登

上一則

前NFL球星史崔漢搭乘謝帕德號 12月9日上太空

下一則

威州聖誕遊行死亡增至6人 嫌犯首次過堂 垂頭掉淚

延伸閱讀

新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

新州星巴克1員工罹A肝 傳染性高 數千顧客可能感染

以色列兒童染疫數飆升 5至11歲開打輝瑞BNT

以色列兒童染疫數飆升 5至11歲開打輝瑞BNT
節日湧人潮 紐新3大機場設快篩點

節日湧人潮 紐新3大機場設快篩點
到未接種者家用餐怎麼辦？ 專家：先請對方快篩

到未接種者家用餐怎麼辦？ 專家：先請對方快篩

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，口出種族歧視語言，更是將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔生地鐵被毆、遭抓頭撞門 4非裔女高中生涉種族恐嚇

2021-11-18 16:46
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
移民之女吳弭16日在先生與兩個兒子陪同下，宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長。(路透)

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

2021-11-16 21:48

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞