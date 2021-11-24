前NFL球星史崔漢搭乘謝帕德號 12月9日上太空

曾為職業美式足球球星、現在擔任「早安美國」主持人的史崔漢，將於下月搭藍源火箭上太空。(美聯社)

美足聯盟(NFL)前球星、「早安美國 」(Good Morning America)非裔主持人史崔漢(Michael Strahan)12月9日將與美國第一位進入太空的太空人 謝帕德(Alan Shepard)的長女勞拉．謝帕德(Laura Shepard)，一同搭乘藍源公司(Blue Origin)的謝帕德號飛往太空。

謝帕德號正是一艘為紀念亞倫．謝帕德命名的太空船，加上12月9日這一次，謝帕德號已是藍源公司今年第三度用以執行運送平民飛往太空的任務；與該公司之前的飛行相似，史崔漢將在這艘太空船上體驗三分鐘的失重感並親眼見證地球弧線，而當太空艙返程降落時，艙內人員將承受地球引力六倍的重力。

曾於紐約巨人隊(New York Giants)效力15年的史崔漢，對於下個月的旅行感到十分期待，他早在藍源公司首度搭載平民飛往太空時，就在早安美國中透露：「我真的很想去太空，如果能搭上首班飛往太空的太空船，一定很令人興奮」，如今雖不是「首班」太空船，但也圓了史崔漢遨遊太空的夢想。

謝帕德號前兩次的飛行分別搭載了藍源公司創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)與在「星艦爭霸戰」(Star Trek)系列電影中擔任企業號星艦(USS Enterprise, NCC-1701)艦長的影星沙特納(William Shatner)，其中沙特納以90歲的高齡飛上太空，打破了7月時與貝佐斯同遊太空的一位平民的82歲紀錄。