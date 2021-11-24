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人類首次「星球保衛戰」發射太空船撞600萬哩外小行星

記者張聲肇╱綜合報導
太空探險器撞岱莫佛斯隕石計畫測試的「武器」，24日清晨由太空探險公司的飛鷹9號火箭船送上太空。(美聯社)
太空探險器撞岱莫佛斯隕石計畫測試的「武器」，24日清晨由太空探險公司的飛鷹9號火箭船送上太空。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)24日清晨發射一具太空探險器，執行人類首次「星球保衛戰」任務當中的自殺武器腳色，目標是600萬哩外的小行星，不是把它擊毀，而是高速直接衝撞，看看會不會改變它的航行軌道。

這具探險器要撞擊的小行星衛星岱莫佛斯(Dimorphos)，是環繞更大小行星迪岱摩斯(Didymos)運行；科學家認為長遠以觀，會對地球的安全構成威脅，因此發動「雙小行星重新導向測試」計畫，看看人類目前的科技能力，是否足以影響它們的運行軌道。

編列3.24億元預算的太空探險器撞岱莫佛斯計畫，測試「武器」預定清晨1時21分由太空探險公司的飛鷹9號火箭船進入太空，預定明年秋天飛抵目標物附近，再以每小時1.5萬哩速度衝撞目標。

參與該計畫的科學家史戴特勒(Tom Statler )說，這將是人類首次改變太空當中一個自然天體的運行。監控計畫執行的地方，在約翰霍普金斯大學位於馬里蘭州勞瑞爾市的應用物理實驗室。

地球每天都承受茫茫宇宙中，無數冰塊、石塊、鐵塊等自然產物的襲擊，這些碎塊有如宇宙垃圾場拋出的磚塊，飛向地球時，多數在大氣層中就燃燒殆盡，對地球無害，但就怕萬一哪一天，直接衝出大氣層，直奔地球而來。

科學界目前觀察追蹤經常繞近地球、直徑大於3300呎的小行星，約有1000顆，目前看來，未來幾百年內，這些狀如小山的小行星都不至於危害地球，但突然竄出一顆未被發現的機會不是零。

NASA這架1200磅、汽車大小的探索器撞上目標小行星，預計能改變其行進速度每秒零點幾毫米，衝撞的鏡頭，義大利太空局設計的小衛星將拍攝下來。

太空 NASA 義大利

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